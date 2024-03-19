Втрати до 70%: Гуменюк розповіла про "успіхи" ЗС РФ під час штурмів Кринок

За словами представниці ОК "Південь", противник намагається повернути втрачені позиції та вибити ЗСУ з плацдармів, проте безуспішно. Загалом ситуація досить напружена.

На лівому березі Дніпра в Херсонській області залишається досить напружена ситуація і противник регулярно намагається штурмувати українські позиції. Водночас втрати у ЗС РФ колосальні. Про це завила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону 19 березня.

За її словами, інтенсивність боїв на південному напрямку досить висока. Противник хоче, щоб українські захисники залишили плацдарм на лівому березі, тому й починає атакувати. Після високих втрат окупанти змушені відступати на колишні позиції.

"Робота ворога дуже насичена і на правому березі, і на лівому. На лівому ворог намагається вибивати наші підрозділи, але продовжує економити бронетехніку. Ті штурми, які вони провели за минулу добу, знову завдали втрат ворогу до 70% складу штурмових груп", — заявила Наталія Гуменюк.

Окремо представниця ОК "Південь" додала, що противник завдає ударів і по правому березі Дніпра в Херсонській області. Це призводить до того, що серед мирних громадян є як постраждалі, так і загиблі.

Для такого терору ЗС РФ застосовують не тільки артилерію, а й FPV-дрони, "Ланцет" та інші модифікації БПЛА зі скидами. Величезну кількість із них бійці ЗСУ "приземляють" завдяки засобам РЕБ, що допомагає уникнути наслідків. Українцям рекомендують у жодному разі не наближатися до тих боєприпасів або дронів, які впали на землю.

До речі, тепер до зони відповідальності ОК "Південь" входить ще й Запорізька область, тож Наталя Гуменюк розповіла про ситуацію там теж.

"Тут ворог теж не припиняє штурмів і намагається атакувати позиції Сил оборони і по суші. 9 таких штурмів було проведено за минулу добу в напрямку Роботине. Ворог продовжує тиснути, але й тут також продовжує економити бронетехніку", — підсумувала вона.

Нагадаємо, 15 березня повідомлялося, що російські окупанти заявили про "зухвалий" рейд на правий берег Херсонської області, однак українські захисники завадили їхнім планам. За даними командування, противник зазнав великих втрат і був відкинутий на вихідні позиції. При цьому окупанти заявляють про великі втрати серед ЗСУ.