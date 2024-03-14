Окупанти заявили про "зухвалий" рейд на правий берег Херсонщини: ЗСУ їх потопили

За даними командування, противник зазнав великих втрат і був відкинутий на вихідні позиції. При цьому окупанти заявляють про великі втрати серед ЗСУ.

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Українські захисники успішно зірвали плани окупантів, запобігши спробі проникнення російських загарбників через річку Дніпро в ніч на 13 березня. Планувалося, що загарбники здійснять висадку на правому березі в районі Антонівського мосту з метою проведення розвідувальної місії. Про це повідомили у пресслужбі Сил оборони Півдня України.

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Повідомляється, що завдяки активним діям українських захисників було зірвано наміри ворога, і човен загарбників було знищено.

"Під щільним вогнем Сил оборони України окупантський човник феєрично повторив долю російського флоту — втративши чверть своєї спроможності та наповненості, ретирувався до лівого берега знову", — йдеться в повідомленні.

Антонівський міст на карті

Що кажуть окупанти

Голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що ЗС РФ провели "зухвалий" рейд на правий берег Дніпра. За його версією, росіяни не були розбиті, а, навпаки, нібито дали відсіч ЗСУ.

"Завдяки раптовості, противник не встиг вчасно зреагувати. Наші воїни знищили кілька позицій противника, зокрема пункт управління БПЛА та станцію РЕБ, пункти спостереження, зв'язку та тимчасового зосередження живої сили", — заявив колаборант.

При цьому він заявив, що ЗСУ нібито втратили 30 осіб під час зіткнення.

Нагадаємо, ЗСУ знищили танкер під прапором РФ "Механік Погодін" у районі Кінбурнської коси. Ворог на судні встановив спостережний пост для ведення розвідки, а також засоби РЕБ. Судно використовували як платформу для ударів і атак FPV-дронами по території Херсонської області.

Нагадаємо також, 12 березня в розвідці США заявили, що РФ втратила майже 300 тисяч військових в Україні, але час грає на її користь. Окупанти виграють від невизначеності з приводу того, на яку допомогу союзників надалі може розраховувати Україна.