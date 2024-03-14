Оккупанты заявили про "дерзкий" рейд на правый берег Херсонщины: ВСУ их потопили

По данным командования, противник понес большие потери и был отброшен на исходные позиции. При этом оккупанты заявляют о больших потерях среди ВСУ.

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Украинские защитники успешно сорвали планы оккупантов, предотвратив попытку проникновения российских захватчиков через реку Днепр в ночь на 13 марта. Планировалось, что захватчики осуществят высадку на правом берегу в районе Антоновского моста с целью проведения разведывательной миссии. Об этом сообщили в пресс-службе Сил обороны Юга Украины.

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Сообщается, что благодаря активным действиям украинских защитников были сорваны намерения врага, и лодка захватчиков была уничтожена.

"Под плотным огнем Сил обороны Украины оккупантская лодочка феерично повторила судьбу российского флота — потеряв четверть своей способности и наполненности, ретировалась к левому берегу снова", — говорится в сообщении.

Антоновский мост на карте

Что говорят оккупанты

Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВС РФ провели "дерзкий" рейд на правый берег Днепра. По его версии, россияне не были разбиты, а, наоборот, якобы дали отпор ВСУ.

"Благодаря внезапности, противник не успел вовремя среагировать. Наши воины уничтожили несколько позиций противника, в том числе пункт управления БПЛА и станцию РЭБ, пункты наблюдения, связи и временного сосредоточения живой силы", — заявил коллаборант.

При этом он заявил, что ВСУ якобы потеряли 30 человек в ходе столкновения.

Напомним, ВСУ уничтожили танкер под флагом РФ "Механик Погодин" в районе Кинбурнской косы. Враг на судне установил наблюдательный пост для ведения разведки, а также средства РЭБ. Судно использовали как платформу для ударов и атак FPV-дронами по территории Херсонской области.

Напомним также, 12 марта в разведке США заявили, что РФ потеряла почти 300 тысяч военных в Украине, но время играет в ее пользу. Оккупанты выигрывают от неопределенности по поводу того, на какую помощь союзников в дальнейшем может рассчитывать Украина.