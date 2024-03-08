РФ намагатиметься повністю захопити чотири області України, — розвідка Литви

Відомство стверджує, що Росія, попри колосальні втрати, відновила та збільшила чисельність ЗС РФ. Кремль намагатиметься повністю захопити Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.

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Литовська розвідка оцінює, що Росія може підтримувати поточний темп війни в Україні та, ймовірно, зможе поступово наростити військовий потенціал у найближчому майбутньому. Про це повідомляє Інститут вивчення війни у зведенні від 7 березня.

7 березня литовська розвідка дала оцінку загрозам національній безпеці на 2024 рік. Зазначається, що РФ має ресурси в тому, що стосується особового складу, матеріальної бази та необхідних фінансів — це дає змогу підтримувати військову кампанію в Україні найближчим часом. За даними розвідвідомства, попри важкі втрати, Росія відновила та збільшила чисельність особового складу, який був дислокований в Україні у 2023 році. Пріоритет, як і раніше, віддається чисельності живої сили й техніці, а не якості збройних сил.

Повідомляється також, що російський ВПК став рушійною силою російської економіки, хоча й коштом інших секторів. У 2023 році РФ виділила на військові витрати щонайменше 119 млрд доларів. За оцінкою литовської розвідки, стан російської економіки зараз кращий, ніж очікувалося завдяки високим цінам на нафту й здатності компенсувати збитки від західних санкцій. Короткострокові чинники стали рушійною силою економічного зростання РФ, але структурні проблеми, найімовірніше, тільки посиляться в довгостроковій перспективі. Після президентських виборів Володимир Путін із більшою ймовірністю піде на непопулярні рішення (мобілізація).

Україну намагатимуться захопити й невійськовим шляхом

У Кремлі навряд чи відмовляться від своїх довгострокових цілей із захоплення України, навіть якщо цього не вдасться досягти військовими засобами.

Росія не демонструє намірів щодо деескалації війни проти України та навряд чи відмовиться від оперативних цілей у довгостроковій перспективі, навіть якщо зазнає військової поразки. Незалежно від результату війни, Росія продовжить іти до своєї мети: знищення української державності, суверенітету, примусу до нейтрального статусу, знищення військового потенціалу. В короткостроковій перспективі РФ намагатиметься повністю взяти під контроль Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області. Цілі Кремля не змінилися, хоча російські інформаційні операції спрямовані на те, щоб переконати західну аудиторію, що Кремль переслідує лише обмежені цілі в Україні, — і домогтися підтримки переговорів на Заході.

Конфронтація з НАТО

За оцінками литовської розвідки, Росія готується до конфронтації з НАТО в довгостроковій перспективі й одночасно веде війну в Україні. Виділено значні ресурси на війну, і водночас зберігаються кошти для підготовки до конфлікту з НАТО в регіоні Балтійського моря.

ЗС РФ доводиться все більше покладатися на повітряні та військово-морські можливості в операціях на східному фланзі НАТО. У 2023 році РФ розмістила на бойовому чергуванні кораблі з ракетами "Калібр" у Ладозькому озері під Санкт-Петербургом, імовірно, у відповідь на вступ Фінляндії до Альянсу. Збільшили кількість польотів важких бомбардувальників Ту-22М3 над Балтикою.

Російські військові аналітики відкрито обговорюють, як Росія може почати війну проти НАТО в найближчому майбутньому, наголошується, що припинення бойових дій в Україні не зупинить конфронтацію між Заходом і РФ.

Нагадаємо, що в березні 2023 року литовська розвідка зазначала, що Росія буде здатна вести війну в Україні ще два роки. Керівник розвідвідвідомства Елігіюс Паулавічюс зазначав, що можливості ЗС РФ продовжувати війну залежать від військової допомоги Ірану та Північної Кореї.

Також повідомлялося, що в Мелітополі невідомі підірвали російський склад боєприпасів і машину, яка привезла снаряди.