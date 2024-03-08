У Мелітополі невідомі висадили в повітря склад БК росіян і автівку, яка привезла боєприпаси

Місцеві пабліки повідомляють, що російські окупанти намагалися збити щось з ППО в окупованому Токмаку.

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На окупованій території Запорізької області в окупантів було неспокійно в районі Токмака і Мелітополя. Там лунали вибухи. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Минулої ночі вибух зафіксовано в Токмаку неподалік району КШЗ, який окупанти перетворили на свою військову базу. Вчора "бавовнило" в Мелітополі — злетів в повітря склад БК в тимчасово окупованому місті та машина, яка привезла боєприпаси", — проінформував Федоров.

Більше деталей і наслідків вибухів в окупованих містах голова ОВа не повідомив.

В місцевих пабліках 7 березня повідомляли, що в окупованому Токмаку працювала російська ППО і щось намагалася збити.

Окупаційна влада вибухи в Токмаку та Мелітополі не коментувала.

Нагадаємо, що російські війська перетворили окупований Мелітополь і околиці на полігон для випробувань безпілотників. Місцеві жителі повідомляють, що чують навколо міста вибухи і гул від випробувань дронів. Збирають БПЛА на кількох місцевих підприємствах.

Раніше повідомлялося, що в районі Токмака в окупантів завдяки українським партизанам ускладнилася логістика. Вони знищили залізничний міст в районі Світлодолинського.