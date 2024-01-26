Від 150 м до 1 км: ЗСУ просунулися у бік Токмака, Бердянська та під Донецьком, — ISW (карти)

ЗСУ вдалось зупинити спроби росіян штурмувати біля Новомихайлівки на південь від Донецька. Ворог атакував 25 разів, але його відсунули на відстань понад 1 км.

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Українські військові досягнули певного просування на трьох відтинках фронту на сході та півдні. Зокрема, вдалось відкинути ЗС РФ південніше Донецька та Великої Новосілки, а також на лінії боїв Роботине-Вербове. Середня глибина відкидання ворога — 1 км. Про ситуацію у Запорізькій та Донецькій областях розповіли аналітики Інституту вивчення війни у звіті, опублікованому 25 січня.

У звіті сформулювали висновки щодо успішних дій ЗСУ, ґрунтуючись на аналізі поточної ситуації, зробленому військовим оглядачем Костянтином Машовцем.

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Машовець у дописах 24 та 25 січня розповів про точки на лінії фронту, де вдалось відкинути росіян. Дві точки просування розташовані у Запорізькій області, одна — південніше Донецька за 15 км від Вугледара.

Карта просування ЗСУ станом на 25 січня Фото: DeepState

Ситуація на півдні та сході — деталі просування ЗСУ

Токмакський напрямок. Українські бійці "розрядили ситуацію" навколо Роботиного, пояснив Машовець. Завдяки діям передових підрозділів ЗСУ на даному відтинку фронту росіян повернули у село Новопрокопівку (південніше). Також вдалось добитись успіху біля села Мирне, розташованого західніше Роботиного — тут ЗСУ здобули "досить суттєве просування", відсунувши підрозділи ЗС РФ на відстань близько 1 км.

Токмакський напрямок - Роботине-Мирне, 26 січня Фото: ISW

Бердянський напрямок. Південніше Великої Новосілки та біля північних околиць села Завітне Бажання Силам оборони вдалось відкинути ворога на відстань приблизно 160 м. Оглядач зауважив, це має "тактичне значення" і допомогло зупинити спроби ворога пробитись до Урожайного.

Бердянський напрямок - Велика Новосілка-Завітне Бажання, 26 січня Фото: ISW

Донецький напрямок. Південніше Донецька біля села Новомихайлівка тривали "запеклі бої", ідеться у дописі Машовця, на якого посилаються аналітики ISW. Таким чином російський підрозділ, який воював на даному відтинку, вичерпав "пробивні здібності". Завдяки цьому ворога відкинули на відстань від 600 м до 1-1,5 км.

Бої на Донеччині - Новомихайлівка, 26 січня Фото: ISW

Зазначимо, у звіті Генштабу ЗСУ станом на ранок 26 січня не розповіли про можливе просування ЗСУ на трьох відтинках лінії фронту. Однак вказали, що під Новомихайлівкою відбили 25 атак ЗС РФ, на Шахтарському напрямку — шість, біля Роботиного — три.

Тим часом російське командування зібрало 40-60 тис. солдатів на ділянці фронту під Авдіївкою, 25 січня розповів український військовий. Зауважив, що можливі нові наступальні дії ворога протягом найближчих тижнів. Водночас в ISW зауважили, що росіяни втратили надію обійти це місто з флангів і тому намагаються прорватись навпростець зі сходу на захід.

25 січня аналітики ISW також повідомили, що Кремль змінив командувачів, які ведуть наступальні дії на Донецькому відтинку фронту.