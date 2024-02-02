Вибухи не припиняються: росіяни перетворили Мелітополь на полігон для випробувань, — мер

Місцеві жителі в населеному пункті постійно чують вибухи і гул від випробувань дронів. Масове виробництво БПЛА, за словами Івана Федорова, росіяни організували на кількох захоплених підприємствах.

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Російські війська перетворили окупований Мелітополь і околиці на полігон для випробувань безпілотників. Про це повідомив мер міста в Запорізькій області Іван Федоров в ефірі телемарафону.

За словами чиновника, місцеві жителі повідомляють, що чують навколо міста вибухи і гул від випробувань дронів. Збирають БПЛА на кількох місцевих підприємствах.

"Раніше ми говорили, що Мелітополь — це такий логістичний і адміністративний центр окупаційної влади, а тепер можна сказати, що і центр випробувань для військової техніки також розташований у Мелітополі та навколо міста. Ворог організував на деяких навчальних підприємствах збір БПЛА", — сказав Федоров.

Він також зазначив, що до повномасштабного вторгнення та окупації місто славилося як черешнева столиця України. Ворог же перетворив його на "столицю" окупованої Запорізької області, військову базу та полігон.

За словами Федорова, Мелітополь зараз славиться потужним партизанським рухом.

"Ворогу точно не спокійно на нашій землі", — сказав він.

Іван Федоров про БПЛА в Мелітополі

Раніше повідомлялося, що РФ перекинула на окуповані території 35 тисяч бійців Росгвардії. Як зазначив міський голова Мелітополя Іван Федоров, росіяни використовують для своєї пропаганди на захоплених територіях українських пенсіонерів, залучаючи їх до так званих ветеранських профспілок. Екс-спікер Генштабу Владислав Селезньов, зі свого боку, зазначає, що бійців Росгвардії відправили в окуповані регіони для охорони та проведення президентських виборів.