На думку глави міністерства оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, підтримка України в інших галузях важливіша, ніж постачання далекобійних ракет.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що обговорення постачання крилатих ракет Taurus Україні може відвернути увагу від основних оборонних потреб Києва. Про це повідомляє видання Tagesschau.

Він підкреслив, що критично важливими є наявність достатньої кількості артилерійських боєприпасів, посилення далекобійної ракетної артилерії та розвиток протиповітряної оборони.

"Той факт, що секретна інформація із засідання просочилася назовні, є частиною цієї какофонії. Кожен намагається заявити про себе своєю поведінкою, зіграти у свою гру", — заявив Пісторіус.

Водночас він застеріг від можливої шкоди, яку може принести дискусія про постачання ракет Taurus.

"Перш за все, ця дискусія вже кілька місяців доводиться до крайності. Це право кожного, хто цього хоче. Ми не повинні були доходити до того, щоб виключити його раз і назавжди. Однак я вважаю, що має бути зрозуміло, що підтримка України в інших галузях більш важлива", — наголосив він.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що в Європарламенті депутати ФРН голосували за Taurus для України, а в Бундестазі — проти. На думку голови депутатської групи ХДС/ХСС Даніеля Каспари, голосування в Страсбурзі показує, наскільки "ізольованим" є уряд канцлера Німеччини Олафа Шольца в Берліні "зі своєю лінією".