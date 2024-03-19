В Ірані засвітився модернізований танк М60: які поліпшення отримав ветеран (фото)

Іранські зброярі спробували "одягнути" старий танк у сучасну оболонку, встановивши дистанційний бойовий модуль. Зміни торкнулися бронювання танка, а також внутрішніх систем — зокрема системи прицілювання.

В умовах санкцій і обмежень на імпорт зброї Іран шукає способи підтримання свого військового потенціалу за допомогою того озброєння, яке залишилося з часів до ісламської революції 1979 року. Зокрема іранські зброярі прагнуть модернізувати 150 одиниць танків M60, які становлять лише приблизно 10% від загального парку. Про це пишуть оглядачі Defense Express.

Автори матеріалу зазначають, що остання модернізація настільки змінила M60, що вони вже мало нагадують американські танки часів Холодної війни, розроблені наприкінці 50-х років. Водночас опубліковані кадри про процес модернізації M60 на жаль дають небагато інформації про виконану роботу іранських фахівців.

Оглядачі вважають, що розробники під час глобальної модернізації надто вже надихнулися футуризмом — на опублікованих кадрах башту машини було не замінено, а максимально перероблено. Зокрема, йдеться про встановлення динамічного захисту. Крім того, імовірно, танк оснастили панорамним прицілом.

"Також на башті — традиційний для сучасних танків кулеметний бойовий модуль. Причини появи кожуха крім дизайнерського рішення не проглядаються, як і скошених бортових екранів", — пишуть експерти.

Танк М60 іранських збройних сил

Іранські розробники, натхненні, ймовірно, модернізацією M60 від Israel Military Industries, відомої як M60T Sabra, "одягли" свої танки M60 в сучасну оболонку. Ці машини використовують 120-мм гармату MG253. Також є можливість заміни гармати на 125-мм, бо на іранському Zulfiqar, який схожий на американський Abrams, використана саме радянська гармата 2А46.

Танк M60T Sabra

Як пишуть оглядачі Army Recognition, іранська модернізація танка M60A1 охоплює такі помітні поліпшення, як додаткові броньові листи на корпусі та башті, що забезпечують чудовий захист від протитанкових засобів. Модернізація також охоплює захисний щиток стовбура гармати для забезпечення оптимальної продуктивності та безпеки екіпажу під час операцій. Істотним удосконаленням є розміщення на башті дистанційного бойового модуля, що розширює вогневу міць і експлуатаційну гнучкість танка.

У висновку експерти зазначили, що більш детальна інформація про можливі зміни в силовому обладнанні та інтеграції нових систем буде відома тільки після більш детальної демонстрації техніки. Таким чином, це лише початок іранської модернізації танків, яка може виявитися значною зміною в їхньому військовому потенціалі.

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