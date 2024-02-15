Іран запустив дві крилаті ракети з транспортного контейнера корабля (відео)

Імовірно, іранці провели випробувальні пуски новітніх ракет Zolfaghar з дальністю 700 км. За іншими даними, це могли бути рідкопаливні ракети Emad.

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Іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) запустив дві балістичні ракети з пускових установок, замаскованих під звичайні морські контейнери, які були розміщені на борту одного з кораблів. Кадри запуску ракет було опубліковано 13 лютого інформаційним агентством IRNA.

За інформацією джерела, нові рідиннопаливні ракети Emad були запущені з корабля Shahid Mahdavi. Також у соцмережах було опубліковано інше відео, на якому також зафіксовано пуск ракети, тільки з іншого ракурсу, а також з місця оператора управління всередині корабля.

У зв'язку з цим оглядачі The War Zone пишуть, що подібне рішення з боку іранських збройних сил не зустрічалося раніше.

"Така комбінація, що не зустрічалася раніше, значно розширює можливості використання цієї зброї для завдавання раптових ударів по потенційних цілях, особливо якщо врахувати, що вантажні контейнери можуть бути встановлені на будь-якому судні, де є місце для їхнього розміщення", — підкреслили експерти.

Точні відомості про те, коли саме відбулися пуски, встановити складно. Однак ресурс TankerTrackers припускає, що відкрита вода, показана на кадрах, дає змогу віднести дату запуску десь між 25 і 27 січня.

Що стосується локації, де були проведені запуски ракет, то точне розташування іранського корабля визначити дуже складно. Імовірно, це випробування відбулися між містами Джаск і Чахбехар уздовж іранського узбережжя в Оманській затоці, де міг перебувати Shahid Mahdavi.

Крім того, експерти припустили, що іранці провели випробувальні пуски новітніх ракет Zolfaghar, які є поліпшеною версією Fateh 110 і мають дальність польоту до 700 км.

У висновку оглядачі зазначили, що концепція використання пускових установок, замаскованих під морські контейнери, для транспортування і розгортання різних видів ракет добре відома. Цим користуються і Росія, і США, встановлюючи свої Tomahawk і SM-6 у контейнерну пускову установку.

Нагадаємо, на виставці останніх військових досягнень іранської оборонної промисловості військові представили новий ракетний комплекс Qadr-29, призначений для багатоцільових легких вертольотів Bell 206. дальність ураження нового боєприпасу складає 150 км.