"Велика кількість сіл": влада Бєлгородської області РФ оголосила масштабну евакуацію (відео)

За словами глави регіону В'ячеслава Гладкова, понад 9 тисяч дітей розселять в областях Росії, водночас ухвалено рішення про відселення жителів із прикордонних населених пунктів.

Влада Бєлгородської області ухвалила рішення про відселення росіян із прикордонних сіл регіону, а також евакуацію дітей з обласного центру через обстріли, що тривають. Про це у вівторок, 19 березня, на засіданні президії генради партії "Єдина Росія" повідомив губернатор В'ячеслав Гладков, передає агентство ТАСС.

Гладков оголосив про евакуацію близько 9 тисяч дітей в інші регіони Російської Федерації. За словами Гладкова, велику кількість сіл уже було евакуйовано, і наразі планують перевезти дітей із Бєлгорода.

"Велику кількість сіл на сьогодні ми відселяємо. Зараз плануємо вивезення приблизно 9 тис. дітей із Бєлгорода, Бєлгородського району, Шебекінського округу, Грайворонського району. 22-го (березня. — Ред.) — 1,2 тис. дітей їдуть у Пензу, Тамбов і Калугу. Далі Ставропольський край. Система вибудувана", — заявив Гладков.

Обстріл Бєлгорода 19 березня

19 березня, згідно з даними Міноборони РФ, Бєлгород і область нібито були атаковані із застосуванням реактивної системи залпового вогню "Вампір". Чергові засоби ППО нібито успішно перехопили дев'ять снарядів у повітрі.

Місцеві жителі діляться в соціальних мережах фотографіями та відеозаписами наслідків обстрілу — постраждали будинки та автомобілі. Унаслідок останнього обстрілу в селищі Розумне, за повідомленням російської влади, нібито постраждали троє людей, включно з 14-річним підлітком і його матір'ю, які дістали серйозні поранення.

Гладков також відзначив руйнування, спричинені обстрілами в селищі Розумне, включно з ушкодженнями житлових будинків, автомобілів, а також будівель школи та дитячого садка.

Нагадаємо, в аналітиці про попередні удари по РФ, які сталися з вересня 2023 року по лютий 2024 року, експерти нарахували 18 ударів: вибухало на НПЗ, нафтобазах і нафтових терміналах.

Нагадаємо також, президент РФ Володимир Путін прокоментував бої, які ведуть бійці Легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" і "Сибірського батальйону" на території Курської та Бєлгородської областей. Глава держави заявив, що ППО Росії нібито відбиває до 95% атак.