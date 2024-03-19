ЗСУ змінюють тактику з новими снарядами: РФ за рік може втратити до 100 тисяч бійців, — Forbes

За словами журналістів, несподіваний приплив артилерійських боєприпасів для України може зупинити наступ РФ цього року. У Міноборони Естонії оцінили необхідні для цього втрати російського угруповання.

На Мюнхенській конференції з безпеки 18 лютого глава чеської оборонної політики Ян Їреш здивував присутніх заявою про те, що уряд країни знайшов 800 тисяч артилерійських снарядів у незахідних країнах, серед них може бути й Південна Корея. Про це пише Forbes.

Три тижні потому президент Чехії Петр Павел підтвердив, що консорціум із 18 країн, до нього, імовірно, не входять США, повністю профінансував закупівлю боєприпасів.

Серія хороших новин продовжилася. Невдовзі представники Чехії виявили ще 700 тисяч снарядів вартістю ще 1,8 мільярда доларів. Тепер союзники України шикуються в чергу, щоб профінансувати цю закупівлю.

Тепер українському командуванню доводиться планувати, як розподіляти несподівану вогневу міць. Один із представників артилерійських військ ЗСУ Арті Грін заявив, що артилерія ЗСУ зможе використовувати боєприпаси ефективніше, ніж російська. І домогтися більшого.

"Ми ефективно працюємо з нашою артилерією", — пояснив Грін у своєму недавньому інтерв'ю. За його словами, один снаряд, випущений з української гаубиці, в середньому вбиває більше російських солдатів, ніж один невибірковий боєприпас окупаційного угруповання.

Вплив чеської ініціативи вже відчувається на всій лінії фронту, хоча перші "чеські" боєприпаси мають прибути не раніше червня. Судячи з усього, артилерія ЗСУ, знаючи, що свіжі постачання на підході, вже не так економлять наявний запас. І офіційні особи України вперше за багато місяців заговорили про наступ.

Журналісти зазначають, що малоймовірно, що ЗСУ зможуть мобілізувати сотні тисяч новобранців, але розмови про наступ вказують на те, що проблема снарядів вирішується. Навіть поки проросійські республіканці в Конгресі не погоджуються схвалити пакет допомоги Україні. ЄС пообіцяв мільйон снарядів минулого року, постачання запізнюються. Але мільйонний снаряд уже має прибути скоро, якщо вже не прибув.

В адміністрації президента США Джо Байдена минулого тижня знайшли 300 млн доларів, які були зекономлені на минулих постачаннях озброєнь. Ці кошти пішли на невелику партію снарядів. Водночас додаткові скромні партії боєприпасів Київ отримує за допомогою двосторонніх домовленостей із союзниками. Щось Україна виробляє і на своїх фабриках.

Загалом у 2024 році Україна може отримати понад два мільйони боєприпасів і витрачати щонайменше по 6 тисяч на день до Нового року. Водночас у РФ снарядів більше, власна промисловість випускає по два мільйони на рік, до того ж КНДР могла поставити два мільйони 2023 року і ще один цього року.

Північнокорейські снаряди поганої якості, але навіть за їх вирахуванням ЗС РФ можуть робити близько 10 тисяч пострілів щодня.

FPV як заміна дронам

У міру зростання снарядної кризи Україна збільшила виробництво FPV-дронів. Українські заводи виробляють до 50 тисяч безпілотників на місяць, за рік може бути близько мільйона. FPV не можна назвати прямою заміною артилерії, але дрони можуть служити доповненням боєприпасів калібру 155 мм.

Одна з тактик ЗСУ полягає в тому, що прицільні удари артилерійським вогнем вражають численну російську штурмову групу і розсіюють війська і техніку. Дезорганізовані вцілілі, які намагаються сховатися на території поза радіусом дії радіоглушилок і засобів ППО, стають легкою мішенню для FPV, які окремо атакують солдатів і техніку.

Таким чином, якщо раніше українській батареї потрібно було 10 пострілів, щоб вразити російську штурмову групу, то тепер достатньо і п'яти — якщо об'єднати зусилля з операторами FPV.

Таким чином, несподіваний приплив артилерійських снарядів для України, за словами авторів публікації, може завдати втрат РФ близько 100 000 військових, які, на думку Міністерства оборони Естонії, знадобляться, щоб зупинити російський наступ у 2024 році.

Нагадаємо, що у РФ заявили про захоплення половини Роботиного, в ISW повідомили про незначне просування в західній частині Запорізької області.

Також повідомлялося, що у ЗСУ повідомили про втрату російських військ до 70% під час спроби штурмувати Кринки.