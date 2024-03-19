США продовжують шукати можливості для безперебійної допомоги Україні, — глава Пентагону

За словами Остіна, допомагати Києву потрібно, щоб ЗСУ продовжували здійснювати нові атаки.

Коаліція країн Заходу для надання допомоги Україні продовжує ставати все міцнішою. Сполучені Штати продовжують шукати можливість постійного постачання допомоги Україні. Про це під час засідання у форматі "Рамштайн" заявив глава Пентагону Ллойд Остін.

За його словами, український народ не може даремно витрачати часу, і партнери не повинні цього допустити. Тому зараз основне завдання – віднайти можливі способи для забезпечення безперебійної допомоги Україні відповідно до всіх наявних можливостей.

Також глава Пентагону додав, що такий крок допоможе Україні у здійсненні чергових атак для довготермінової безпеки.

"У нас сьогодні вже відбулася зустріч керівництва Естонії, Данії, Німеччини, Ісландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Польщі. Лідери цих країн погодилися приєднатися до коаліції потужностей", — зауважив Остін.

Керівник Пентагону додав, що на зустрічі мова йшла про питання дронів, військових навчань та процесу організації оборонної промисловості. Остін переконаний, що протягом останніх тижнів коаліції вдалося досягнути прогресу. Тому надалі така спільна робота продовжиться, аби ідентифікувати прогалини, гарантувати фінансування для найбільш важливих ділянок для допомоги Україні.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 березня, відбудеться засідання 20-ї групи з питань Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". На ньому глава Пентагону Ллойд Остін буде намагатися переконати партнерів у Європі, що Білий дім все ще відданий підтримці Києву.

Нагадаємо, що 19 лютого глава Пентагону Ллойд Остін попередив, що у разі програшу України НАТО доведеться воювати з Росією.