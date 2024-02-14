Онкохворий Ллойд Остін візьме участь в засіданні "Рамштайн": подробиці

Ллойд Остін проведе віртуальне засідання Контактної групи з питань оборони України. Це буде 19-та зустріч учасників "Рамштайну".

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Міністра оборони США Ллойда Остіна виписали з лікарні. Він повернувся до виконання своїх обов'язків. Про це у вівторок, 13 лютого, повідомила пресслужба Пентагону.

Втім, за порадою лікарів Остін деякий час працюватиме віддалено з дому. Але цього тижня повернеться безпосередньо в Пентагон. У відомстві запевнили, що міністр має повний доступ до несекретних та секретних систем зв'язку, необхідних для виконання своїх обов'язків.

Окрім цього, на сайті Пентагону вже опублікований анонс вступного слова Ллойда Остіна до 19-ї зустрічі в форматі "Рамштайн", яку він має провести у середу, 14 лютого. Засідання пройде в режимі онлайн.

Додамо, що на 18-му засідання "Раштайну" очільник Пентагону заявив, що партнери повинні надати Україні більше систем ППО, оскільки Росія своїми ракетними ударами намагається деморалізувати українських військових.

Нагадаємо, у міністра оборони США Ллойда Остіна діагностували рак простати. За інформацією ЗМІ президент США Джо Байден не знав про хворобу очільника Пентагону, допоки на початку січня 2024 року не з'явилася інформація про його госпіталізацію глави Пентагону. 15 січня Остіна виписали з лікарні.

11 лютого міністра знову поклали на лікування в Національний військово-медичний центр Волтера Ріда під Вашингтоном після того, як у нього з'явилися симптоми "раптової проблеми із сечовим міхуром". На час нової госпіталізації глава оборонного відомства склав свої обов'язки. Його обов'язки виконувала Кетлін Гікс.