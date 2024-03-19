"Тут є якийсь ждун або ждуни": мер Конотопа висловився про останні атаки по місту

Міський голова розповів, що у російських пабліках регулярно описують, як у населеному пункті йде дим, протягом якого часу горить і так далі.

На думку міської влади Конотопа, що у Сумській області, у місті можуть перебувати так звані "ждуни". Не виключено, що саме вони надають координати для обстрілів російській армії. Про це мер Конотопа Артем Семеніхін повідомив у коментарі "Суспільному".

За його словами, саме ці особи можуть мати відношення до корегування ворожих ударів по Конотопу. За аналізом моніторингу російських пабліків можна стверджувати, що там описують, як йде якийсь димок, протягом якого часу горить тощо. За цим може спостерігати той хто там перебуває на місці. Для наших спецслужб тут є робота. Проте Семеніхін переконаний, що це завдання виконають українські спецслужби.

Також мер додав, що напередодні російські загарбники атакували місто керованою авіаційною ракетою Х-59. Водночас кілька днів тому окупанти вдарили по Конотопу "Іскандером-К".

"Переважно у людей повибивали шибки, відомо про пошкодження у приватних садибах ворога. Ці питання вдається вирішити завдяки роботі громадських гуманітарних організацій", — наголосив чиновник.

Варто зазначити, що вчора вдень, 18 березня, по Конотопу було завдано удару російською ракетою. Через обстріл відомо про пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури міста. Внаслідок цього один з мікрорайонів міста залишився без тепла та гарячого водопостачання. Крім того, 17 березня армія РФ двічі атакувала Конотоп. Через удари пошкоджено цивільні об'єкти.

6 березня стало відомо, що російські війська дистанційно почали мінувати Сумську область, застосувавши небезпечні боєприпаси — кулькові осколкові авіаційні бомби ШОАБ-0,5.