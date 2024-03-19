Прибули за візами туристів: РФ завербувала на війну проти України 2000 непальців, — ЗМІ

За даними журналістів, наразі уряд Непалу стурбований критичністю ситуації та вживає відповідних заходів.

Росія завербувала приблизно 2000 непальських чоловіків для участі в бойових діях проти України. Значна кількість із них прагне повернутися через неприйнятні умови, з якими їм доводиться стикатися в лавах окупаційних сил. Про це повідомляє видання SkyNews.

"Цифра у 2000 осіб, призваних до російської армії, ґрунтується на свідченнях солдатів, які повернулися, а також на даних російської імміграції", — повідомляє видання.

Цю інформацію також було зіставлено з оцінками, наданими активістами кампанії, які надають підтримку сім'ям тих, хто все ще перебуває на службі або загинув.

Зокрема, багато непальців стверджують, що їм видавали студентські або туристичні візи для в'їзду в Росію.

Наразі уряд Непалу стурбований серйозністю ситуації і вживає необхідних заходів у відповідь.

Нагадаємо, 11 лютого агентство CNN повідомило, що РФ завербувала майже 15 000 непальців для участі у війні проти України. Багато з них повернулися травмованими, а деякі так і не повернулися. За даними журналістів, їм обіцяли зарплату щонайменше 2000 доларів на місяць і прискорений процес отримання російського паспорта.

Водночас представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Андрій Юсов 12 лютого зазначив, що цифру в 15 тисяч перевірити складно, проте матеріал CNN показує, наскільки масштабною є проблема вербування Росією найманців.