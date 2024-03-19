"Захід і Китай уважно стежать": чим насправді загрожує Кремлю рейд добровольців, — ЦНС

У ЦНС підкреслили, що Москва показала "цілковиту байдужість" до росіян. За тиждень боїв бійці РДК, ЛСР та "Сибірського батальйону" взяли під контроль населені пункти, захопили ворожих військових у полон і завдали РФ значних втрат.

На території Росії продовжується оголошена спільна військова операція добровольчих підрозділів. У бої з ЗС РФ вступили "Російський добровольчий корпус", Легіон "Свобода Росії" та батальйон "Сибір". У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України 19 березня пояснили, які насправді загрози це несе для Москви.

У ЦНС наголосили, що бойові дії у Бєлгородській та Курській областях РФ тривають вже тиждень. Рейд російських добровольців "розвивається і має успіхи".

"Головною причиною початку збройної боротьби проти путінського режиму стала відсутність легальних можливостей політичної боротьби у РФ", — пояснила пресслужба.

У публікації зазначено, що добровольчі підрозділи вже досягли "значних успіхів". Зокрема, йдеться про контроль над низкою населених пунктів у Росії, знищення великої кількості техніки та особового складу ЗС РФ, а також захоплення полонених.

"Російська влада розписалася у повній неспроможності реагувати на кризову ситуацію. Вона також проявила цілковиту байдужість до власного місцевого населення. Чергові червоні лінії Кремля стерті, а тому і Захід, і Китай, які уважно стежать за подіями, зробили для себе висновки щодо суттєвого збільшення внутрішньої вразливості РФ", — підкреслили у ЦНС.

Пресслужба додала, що тепер озброєна опозиція стала "повноцінним суб’єктом у військово-політичній грі" як на території Росії, так і за її межами.

Нагадаємо, 19 березня губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков оголосив про масштабну евакуацію. З регіону хочуть вивезти приблизно 9 тисяч дітей.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко оцінив рейд російських добровольців як "потужну, цікаву і в стратегічному плані прораховану повномасштабну військову операцію". Він підкреслив, що на цьому етапі операція є "вдалою".