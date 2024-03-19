Путін буде змушений перекинути війська з України через рейди в РФ, — ЛСР

Якщо операція продовжиться з нинішніми темпами, то глава Кремля змушений буде проводити передислокації для посилення свого угруповання на заході РФ, стверджує заступник керівника Легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар".

У разі збереження нинішніх темпів операції з прориву кордону Росії у Курській та Бєлгородській областях, Путін змушений буде перекидати війська з фронту в Україні. Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник керівника Легіону "Свобода Росії" з військово-цивільного співробітництва з позивним "Цезар".

Зокрема, у відповідь на питання щодо потреби Путіна вивести сили з фронту в Україні для стримування рейд, "Цезар" розповів про значні втрати окупантів.

"Я не знаю, скільки часу ще продовжиться наша операція. На цей час впродовж поточного тижня нам вдалося відправити в госпіталі і могилу півтори тисячі. Нам відомо, що на цій ділянці угрупування армії Путіна складало до 30 тисяч осіб", — пояснив заступник командира ЛСР.

Також "Цезар" зазначив, що, цілком очевидно, що учасниками цього бою є менше половини з цієї кількості. Решта причетна до питань логістики, ремонтних робіт, забезпечення тощо.

"Якщо тривалість цієї операції такими темпами займе ще декілька тижнів, Путіну у будь-якому випадку потрібно буде спрямувати туди свої війська для посилення свого угруповання", — переконаний заступник керівника ЛСР.

Нагадаємо, що 12 березня стало відомо про прорив кордону РФ бійцями легіону "Свобода Росії", РДК та Сибірського батальйону, які воюють на боці України. Її представники зайшли в Курську та Бєлгородську області, де не припиняються бої.

Крім того, 15 березня стало відомо, що чимало росіян вирішили скористатися рекомендацією, аби забезпечити себе від наслідків рейду. Причому удари по військових об'єктах не припиняться після завершення дії гуманітарного коридору.