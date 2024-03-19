Франція відновлює виробництво ядерної зброї: 290 боєголовок недостатньо, — ЗМІ

Ядерний арсенал Франції складається з 290 активних ядерних боєголовок, готових до розгортання за допомогою 98 стратегічних систем доставлення. Але для виробництва нових боєголовок необхідний дефіцитний тритій.

Франція на порозі початку виробництва нових ядерних боєголовок, яке може розпочатися, на думку інсайдерів індустрії, вже 2025 року. Як повідомили оглядачі Bulgarian Military, Міністерство оборони Франції та державна електроенергетична компанія EDF з цією метою планують об'єднати свої зусилля для виробництва тритію.

У матеріалі йдеться про те, що згідно з даними з відкритих джерел, наразі країна має 290 ядерних боєголовок, що забезпечує їй четверте місце у світовому рейтингу після Росії, США і Китаю. Планується, що виробництво нової ядерної зброї почнеться не раніше наступного року, за умови отримання необхідного схвалення від ядерного регулюючого органу.

Зазначається, що у французьких ЗМІ пишуть про спільні зусилля Міноборони країни та організації Electricite de France, завдяки яким буде збільшено виробництво тритію — радіоактивного ізотопу водню. Саме цей елемент відіграє ключову роль у створенні термоядерної бомби, яка працює на принципі термоядерного злиття тритію і дейтерію.

"Тому є термінова необхідність у підтримці достатніх постачань для забезпечення довгострокової стратегії стримування Франції", — пишуть оглядачі.

Де взяти тритій

Для виробництва тритію використовується метод "літієвого опромінення". У минулому для цього використовували спеціалізовані реактори, такі як Célestin I та Célestin II — вони призначалися для опромінення літію і отримання тритію. Але нині для цієї мети планується використовувати реактори цивільних атомних станцій.

Однак, варто зазначити, що Франція не є великим виробником літію, необхідного для створення тритію. Більшість літію виробляють в інших країнах, включно з Австралією, Чилі та США. Також у таблиці лідерів є й інші великі виробники, включно з Китаєм, Аргентиною, Бразилією, Зімбабве, Португалією та Канадою. Це означає, що Франція повинна буде шукати шляхи для забезпечення своїх потреб у цьому матеріалі, спираючись на своїх потенційних партнерів.

Ядерна міць Франції

Станом на січень 2022 року Франція може похвалитися значним військовим арсеналом, що складається з 290 діючих ядерних боєголовок, готових до розгортання за допомогою 98 стратегічних систем доставлення.

До складу цих сил входить комплекс із 48 балістичних ракет підводних човнів, а також 50 крилатих ракет повітряного базування, призначених для використання подвійного призначення на наземних і палубних винищувачах. На додаток до цього французький уряд пообіцяв у найближчі роки поступово модернізувати свої ядерні сили.

"Зрозуміло, що французький уряд ретельно приховує конкретні моделі та деталі цієї зброї, до того ж багато з цих деталей позначені як "секретні". Історично відомо, що Франція мала у своєму розпорядженні різні типи ядерних бомб. До них відносяться варіанти доставлення повітрям, такі як ТН-61, Ан-11 і ASMP, а також варіанти, що запускаються з підводних човнів, такі як M45 і M51", — підсумували оглядачі.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон відповів на погрози Кремля щодо застосування ядерної зброї. За його словами, такі погрози абсолютно недоречні, оскільки Франція також є членом ядерного клубу і в неї є чим відповісти.