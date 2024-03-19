Обійшли і затисли на позиції: десантники ЗСУ в Новомихайлівці захопили в полон росіян

Окупантів на Донеччині захопили зненацька і запропонували їм здатися. Ті підняли руки і залишили позиції.

На Донеччині в районі села Новомихайлівка бійці ЗСУ пішли на шурм і захопили росіян на позиції в полон. Про це повідомили в пресслужбі 79 ОДШБр.

Як розповів десантник Таврійської бригади з позивним "Коцик", під час одного зі штурмів його група змогла застати окупантів буквально зненацька, і в тих не лишилося вибору, як здатися.

"Нас було лише четверо. Тихо обійшли під**в з флангів і затисли на позиції. Запропонували здатись — ті й підняли руки. У підсумку взяли шістьох полонених", — згадує десантник.

Він зауважив, що під час штурму найважливіше мати міцний характер і бути впевненим у побратимах.

Нагадаємо, що ООН оприлюднила звіт про катування українських військовополонених в РФ та на окупованих територіях. Українських військовополонених здебільшого переміщували та утримували у в'язницях від 9 до 15,5 місяців.

Раніше повідомлялося, що полонений десантник ЗСУ дав окупантам "30 секунд на збори" і захопив їх у полон. Український десантник полонив трьох росіян і допоміг ЗСУ повернути втрачену позицію на Мар’їнському напрямку.