"Змусити гадати": у Британії пояснили, для чого потрібні дискусії про відправку військ в Україну

Ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що розмови про потенційну участь західних військ у війні в Україні є частиною стримування ворога.

Лондону не варто відкидати сценарій, за якого британська армія може відправитися в Україну. Про це заявив колишній міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес у коментарі Times Radio, повідомляє таблоїд Daily Mail у вівторок, 19 березня.

"Ми маємо використовувати цю фразу: "Ми не можемо цього виключати". Зрештою, невизначеність — це частина стримування. Потрібно, щоб наш противник гадав, як далеко ми зайдемо і на що ми готові", — сказав Воллес.

Він зазначив, що президент РФ Володимир Путін робить це "майстерно — він змушує всіх гадати". Ексміністр закликав не відкидати одразу всі варіанти, щоби теж змусити людей припускати.

"Необов'язково, що ми так і вчинимо, але важливо тримати людей у невіданні. Наші противники саме домагаються від нас того, щоб ми виключали будь-що", — додав Воллес.

Водночас, за його словами, Лондон має готуватися до збільшення витрат на оборону і підняти мінімальний рівень витрат на оборону в країні з 2% до 3% від ВВП.

"Я думаю, що президент Путін – і ми щойно побачили це під час фіктивних виборів – найближче до Адольфа Гітлера в цьому поколінні", — переконаний колишній міністр оборони Великої Британії.

Нагадаємо, дискусія про відправку західних військ в Україну розпочалася після слів президента Франції Емманюеля Макрона, який заявив, що такий варіант не слід виключати.

14 березня інтерв'ю місцевим телеканалам французький президент розказав, що Захід встановив занадто багато кордонів, проте все ще необхідно зробити так, щоб Кремль програв війну. А все, що стосується відправки французьких військ в Україну, то Париж не впевнений, що наважиться на такий крок найближчим часом, проте все можливо.

У Кремлі заявили, що прямий збройний конфлікт між Російською Федерацією і блоком НАТО стане неминучим, якщо військові Альянсу з'являться на території України.