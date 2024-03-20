Відправка 2 тисяч французьких військових в Україну: Париж спростував російський фейк

У французькому оборонному відомстві заявили, що слова глави російської зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна про нібито перекидання військ із Франції в Україну є частиною "масової дезінформації".

У Міністерстві оборони Франції спростували заяву директора Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергія Наришкіна про те, що Париж нібито готує приблизно 2 тисячі осіб для відправки в Україну. Відповідну заяву було опубліковано на офіційній сторінці відомства в соціальній мережі X.

"Інформація, передана директором російської зовнішньої розвідки Сергієм Наришкіним, є частиною систематичного використання масової дезінформації, широко використовуваної Росією", — йдеться в публікації.

У французькому оборонному відомстві також закликали до "максимальної пильності", щоб уникнути "використання такого роду маневру".

Що сказав Наришкін

Нагадаємо, глава Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін стверджує, що Франція нібито збирається перекинути на територію України приблизно 2 тисячі військових.

"За даними, що надходять у СЗР Росії, контингент для відправки в Україну вже готується", — заявив Наришкін.

Зі свого боку співробітник Міністерства оборони Франції підполковник Вінсент Арбаретьє заявив, що в разі, якщо французькі війська перекинуть в Україну, то їх можуть розмістити вздовж кордону з Білоруссю і вздовж берегової лінії Дніпра на правобережжі. На думку представника французького оборонного відомства, в Україну можуть направити 20 тисяч військових і сформувати їх у мобільні бригади.