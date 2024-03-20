"Як діди в Другу світову": у ВМС розповіли, як Росія намагається захистити Чорноморський флот

За словами речника командування Дмитра Плетенчука, противник не може дозволити собі повністю вивести кораблі з Чорного моря, тому намагається діяти на випередження і постійно стежить за акваторією.

Росіяни за 2 роки великої війни зазнали чимало втрат. Зокрема це стосується кораблів Чорноморського флоту, залишки якого влада зараз намагається убезпечити. Для цього навіть можуть застосовувати методи часів Другої світової війни. Речник Військово-морських сил (ВМС) Збройних Сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону розповів про це детальніше.

За його словами, російські кораблі не можуть собі дозволити повністю покинути Чорне море, тому ухвалюють рішення, які спрямовані на те, щоб захиститися від атак. Дрони шукають застарілими способами.

"Вони можуть спробувати встановити якесь додаткове обладнання для радіолокації, щоб виявляти дрони. Також вони можуть посилити повітряний компонент. Частіше вилітати в море на гелікоптерах або на патрульних літаках, які не швидкі, мається на увазі не реактивна авіація, а старенькі БЕ-12 або БЕ-200, він є у варіанті патрульного літака. Тобто, просто візуально шукати і спостерігати в морі, як діди в Другу світову, вишукували ці дрони", — заявив Дмитро Плетенчук.

Примітно, що в Чорному морі завжди присутня російська авіація, як каже речник ВМС. Це можуть бути або реактивні літаки, або ж іранські Mohajer, які ведуть розвідку.

Також може значно посилитися пошук біля берегів тимчасово окупованого Кримського півострова. Противник намагатиметься працювати на випередження, щоб знищувати дрони ще до зіткнення з кораблями.

"Звичайно, є різні заходи, які не є військовою таємницею чи чимось новим, тому можна про це говорити. Вони можуть спробувати навісити додатково кулемети на борти, щоб збільшити кут нахилу", — підсумував Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, раніше спікер ВМС заявляв про те, що Росія зіткнулася з дефіцитом моряків, адже охочих померти в морі вкрай мало. За його словами, навчання морській справі забирає багато часу, а з кожною атакою по кораблях Чорноморського флоту кількість особового складу продовжує зменшуватися.