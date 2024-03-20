Стирають села КАБами: що насправді мав на увазі Путін під "санітарною зоною", — експерт

За словами ексспікера Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова, російський уряд намагається створити неживий простір у Сумській області, щоб не дати можливість Силам оборони використовувати ці зони для переміщення військ і підтримки життєдіяльності цивільного населення, що на практиці призводить до геноциду мирних жителів.

Росіяни вже досить давно намагаються сформувати на території України так звані "санітарні зони", про які говорив російський президент Володимир Путін, шляхом геноциду і "занулення" прикордонних населених пунктів. Про це розповів військовий експерт Владислав Селезньов в інтерв'ю OBOZ.UA.

Згідно з Селезньовим, дії Росії, спрямовані на знищення населених пунктів на прикордонні, набувають дедалі жорстокіших обертів.

"Хочу звернути увагу на територію Сумської області, на яку 18 березня росіяни скидали керовані авіаційні бомби. Загалом їх було понад сотню, і третина була скинута саме на цю область. Чому? Росіяни системно і методично знищують наше прикордоння, використовуючи авіабомби та артилерію", — заявив Селезньов.

Наслідки скидання авіабомби на населений пункт Сумщини 9 лютого 2024 року Фото: Сумська ОВА/ Telegram

За його словами, мета такої тактики — не дати Україні можливість використовувати ці зони для переміщення військ і підтримки життєдіяльності цивільного населення, що на практиці призводить до геноциду мирних жителів.

Селезньов також наголосив на важливості протидії цій загрозі з використанням сучасних технологій і асиметричних методів ведення бойових дій. Зокрема, він підтримав думку австрійського експерта Тома Купера про необхідність націлити обмежені запаси дронів на знищення російських військових аеродромів, щоб позбавити ворога можливості використовувати авіацію для бомбардувань.

"Ці заходи можуть не тільки послабити повітряну перевагу Росії, а й захистити життя тисяч мирних жителів, які перебувають під загрозою через навмисні обстріли та бомбардування", — підкреслив Селезньов.

Нагадаємо, Володимир Путін заявив, що продовжить війну і створить на території України так звану "санітарну зону". Він підкреслив, що не перестане "зміцнювати збройні сили РФ і обороноздатність країни", щоб досягти цілей "спеціальної військової операції".

Крім того, за словами російського президента, конфлікт між Росією і країнами НАТО призведе до Третьої світової. Однак Путін переконаний, що ніхто не зацікавлений у такому протистоянні, хоча сам не виключає його.