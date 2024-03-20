ЗС РФ обстріляли Харків: пошкоджена багатоповерхівка, є загиблі та постраждалі

Ворог вдарив по Холодногірському району, пошкодивши житловий будинок та виробничий цех. Виникла "дуже велика пожежа", під завалами продовжують шукати людей.

20 березня ЗС РФ обстріляли Харків. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"У Харкові чутно вибух", — написав о 12:58 міський голова.

Згодом керівник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов заявив про "приліт" в одному з районів Харкова.

"Під завалами можуть бути люди. На місці працюють всі профільні служби", — зазначив чиновник.

Публікація Олега Синєгубова від 20 березня Фото: Скриншот

Терехов підтвердив, що внаслідок ворожої атаки є постраждалі.

"Їхня кількість і ступінь поранень уточнюється. На місці "прильоту" дуже велика пожежа", — розповів мер Харкова.

Публікація Ігоря Терехова від 20 березня Фото: Скриншот

Керівник Сил оборони міста-героя Харкова Сергій "Марсель" Мельник уточнив, що російська ракета влучила у будівлю в Холодногірському районі міста.

"Терористи вчергове доводять всьому світу, що путінська армія воює з цивільним населенням", — підкреслив він.

Публікація "Марселя" від 20 березня Фото: Скриншот

О 14:06 Терехов повідомив про пʼятьох постраждалих.

"Двоє вже госпіталізовані, решту оглядають лікарі й розв’язують питання направлення до лікарні. Утім пошукова робота продовжується, як і гасіння пожежі", — зазначив мер Харкова.

Публікація Ігоря Терехова від 20 березня Фото: Скриншот

Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов проінформував про трьох загиблих. З його слів, ворогу вдалося пошкодити 8-поверховий будинок та виробничий цех.

"Пожежа охопила понад 1000 квадратних метрів. Звичайна типографія, цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції. Серед поранених працівники підприємства, двоє з них у важкому стані", — розповів правоохоронець.

Болвінов наголосив, що рятувальна операція триває, і кількість постраждалих від удару може бути більшою.

Публікація Сергія Болвінова від 20 березня Фото: Скриншот

Нагадаємо, 20 березня ЗС РФ обстріляли цивільні машини у Херсонській області. За даними ОВА, загинули двоє осіб.

19 березня у Вінницькій області виявили майже неушкоджений дрон-камікадзе Shahed, яким окупанти атакували 17-18 березня. Його знайшли у лісі в не детонованому стані.