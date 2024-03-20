"Секрет, який усі знають": в Україні є війська "великих країн", — глава МЗС Польщі

За словами міністра закордонних справ Радослава Сікорського, найбільше Україна потребує постачання далекобійних ракет, які допоможуть відсунути позиції росіян на фронті.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що в Україні вже присутні війська з "великих країн". Про це він заявив в інтерв'ю німецькому інформаційному агентству DPA, передає телеканал BR24.

"Як сказав ваш канцлер, в Україні вже є війська з великих країн", — сказав Сікорський німецькому агентству друку. На запитання, чи не є проблемою те, що канцлер говорить про це питання, він відповів: "У польській мові є термін tajemnica Poliszynela (секрет Полішинеля), який описує секрет, який усі знають".

Крім того, глава МЗС Польщі висловив думку, що передача Україні німецьких далекобійних ракет Taurus значно вплине на обороноздатність країни.

Сікорський зазначив, що завдяки ракетам з інших країн українцям вдалося змусити російські сили перемістити свої логістичні бази далі від фронту.

"А німецькі ракети змусять їх відійти ще далі", — додав Сікорський.

Міністр визнав важливість рішення Німеччини бути найбільшим постачальником зброї для України, але висловив критику на адресу тривалого процесу ухвалення рішень, підкресливши, що для України час має ключове значення.

Чи є в Україні війська НАТО

Нагадаємо, 7 березня французьке видання L'Independant із посиланням на лідера комуністичної партії Франції Фаб'єна Русселя повідомило, що Емманюель Макрон готовий відправити війська до України, якщо станеться прорив фронту в бік Одеси або Києва.

На думку радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, дискусія щодо потенційного розміщення в майбутньому західних військ в Україні, яку розпочав президент Франції Емманюель Макрон, свідчить про те, що консервативна Європа усвідомлює ризики війни за умови перемоги у війні президента РФ Володимира Путіна.

18 березня іспанська газета El Pais повідомила, що військові НАТО вже перебувають в Україні для контролю над озброєннями, проведення розвідувальних операцій і навчання. В українському командуванні не коментували цього твердження.