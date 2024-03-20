"Можемо відповісти тим самим": Путін пригрозив Україні ударами по цивільних об'єктах (відео)

За словами глави Кремля, у російського військово-політичного керівництва "є свої погляди" й плани, які виконуватимуться.

Під час зустрічі зі своїми довіреними особами президент РФ Володимир Путін висловився щодо обстрілів Бєлгородської області. Про це повідомляє пропагандистський Telegram-канал "Смотри".

Новообраний глава РФ подякував жителям прикордонної з Україною області, пообіцяв зробити все, щоб підтримати людей.

"І тих, хто втратив бізнес, і пересічних громадян, які втратили житло", — зазначив він і додав, що працювати є над чим, а також що буде зроблено все можливе.

Він пригрозив відповідними заходами. За словами глави Кремля, "можемо відповісти тим самим".

"Ось тим самим ми можемо відповісти. І по цивільній інфраструктурі, і по всіх інших об'єктах подібного роду, по яких противник завдає удару", — уточнив він.

У російського військово-політичного керівництва "є свої погляди щодо цього" та плани, які виконуватимуться.

Нагадаємо, що журналісти звернули увагу на те, що українські дрони в Курську могли атакувати завод, який випускає прилади для літаків і вертольотів. Повідомляється, що завод "Авіаавтоматика" також випускає виробляє електроприводи, які використовуються в різних індустріях.

Також повідомлялося, що дрони ГУР атакували російський аеродром стратегічної авіації ВКС РФ в Енгельсі. У Міноборони РФ заявили, що всі безпілотники збиті. Однак у місцевих чатах і групах повідомляють про прильоти й загоряння.