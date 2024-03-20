Литва доєдналася до чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України та надасть 35 млн євро

Литовська прем’єрка Інґріда Шимоніте наголосила на тому, що спільні зусилля дозволять перемогти Росію.

Литва надасть 35 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України. Про це повідомила у сервісі мікроблогів Х прем’єрка Інґріда Шимоніте.

Вона зазначила, що країна підтримала Чехію, яка є головною щодо намірів надати українським військам 800 тисяч боєприпасів. Терміни реалізації ініціативи вона не назвала, але наголосила на тому, наскільки є важливими спільні зусилля у боротьбі з Росією.

"Разом, будь-яка перемога!" – йдеться у її дописі.

Ініціатива Чехії для постачання снарядів до України

Президент Чехії Петр Павел 17 лютого заявив, що його державі вдалося знайти 800 тисяч боєприпасів для України. За словами політика, він дізнався, звідки можна постачати снаряди для артилерійських установок, які допоможуть нашим військам на полі бою в боротьбі з російськими загарбниками. На поле бою їх вдасться постачати в короткі терміни, якщо відповідне фінансування знайдуть партнери в США, Швеції, Німеччині та інших країнах.

До ініціативи доєдналися інші країни. Бельгія 28 лютого оголосила про те, що надасть €200 млн на чеську ініціативу щодо снарядів Україні.

Швеція також підтримала ініціативу Чехії та надасть 30 млн євро на закупівлю боєприпасів для України. Уряд країни дозволив Управлінню оборонних матеріалів (FMV) вести перемовини з відповідальним органом Чеської Республіки стосовно реалізації цієї ініціативи.

Португалія надасть €100 млн для закупівлі боєприпасів для України. У Міноборони заявили, що кошти нададуть на боєприпаси для артилерії великого калібру.

Нагадаємо, 20 березня керівник польського уряду Дональд Туск заявив, що наступні пів року війни в Україні стануть вирішальними. Він нагадав щодо пришвидшення постачання боєприпасів.