Чехія анонсувала передачу Україні додаткових артилерійських боєприпасів, — ЗМІ

Раніше Прага обіцяла передати ЗСУ додаткових 800 тисяч артилерійських боєприпасів. Подібні постачання, на думку чеської влади, може забезпечити життєво важливий "перепочинок на кілька місяців" на фронті.

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Чехія може додатково передати Україні тисячі таких необхідних на фронті артилерійських боєприпасів. Глава МЗС країни Ян Ліпавський зазначив, що, за даними на сьогодні вже відомо про отримання 300 тисяч снарядів. Про це пише британське видання The Guardian з посиланням на власні джерела.

За словами глави чеської дипломатії, постачання боєприпасів може стати інструментом, який забезпечить життєво важливий "перепочинок на кілька місяців" на фронті. Очікується, що до червня відбудуться перші поставки.

Коментуючи позицію офіційної Праги стосовно війни РФ проти України, Ліпавський наголосив, що Чехія пам'ятає про свій досвід перебування в ролі сателіта Москви впродовж 40 років, коли російські танки у 1968 році вторглися з метою придушення Празької весни. Саме тому ніхто з чехів не зацікавлений у поверненні до тих радянських часів. За словами міністра, Чехія не може мовчки спостерігати за подіями в Україні та те, як країну позбавляють підтримки.

Автори статті, у свою чергу, нагадали, що українська армія відчуває брак боєприпасів для боротьби з російськими загарбниками. Також ЄС визнав, що здатен виконати всього половину від поставленого рік тому завдання, а саме постачання мільйона снарядів до березня. Крім того, Конгрес США досі не розглянув проєкт закону про фінансування військової допомоги Україні через позицію спікера Палати представників Майка Джонсона.

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Чеські джерела наголошують, що консорціум отримав зобов'язання на постачання 300 тисяч великокаліберних артилерійських боєприпасів. Причому постачання першої партії повинно відбутися максимум у червні. Крім того, відомо про незобов'язуючі заяви стосовно надання ще 200 тисяч снарядів.

Нагадаємо, що 15 березня Швеція анонсувала участь в ініціативі Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України. Для реалізації цієї мети країна виділить 30 мільйонів євро.

Цього ж дня Португалія повідомила про готовність виділити 100 мільйонів євро в рамках чеської пропозиції щодо постачання боєприпасів для ЗСУ.