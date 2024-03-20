Без підтримки США виділення ЄС ще 50 млрд євро для України буде проблемою, — Боррель

Для пошуків додаткового фінансування європейським країнам необхідна політична воля, однак наразі Брюссель далекий від цього, зазначив дипломат.

Якщо підтримка України Сполученими Штатами Америки припиниться, то виділення Європейським союзом додаткових 50 мільярдів євро для Києва стане складним завданням. Про це в інтерв'ю газеті Sud-Ouest заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

"У разі, якщо так станеться, це призведе до вкрай складної ситуації. Складно уявити, що нам вдасться викласти на стіл додатково 50 млрд", — сказав Боррель.

На його думку, такий варіант розвитку подій можливий "лише у разі наявності політичної волі у країнах ЄС", проте для цього потрібно було б, серед іншого, прийняти рішення про випуск спеціальних облігацій. Наразі Брюссель далекий від угоди стосовно цього приводу.

Як відомо, вже впродовж декількох місяців американський Конгрес не може прийняти закон про нове фінансування допомоги Україні, аби ЗСУ продовжували отримувати зброю для боротьби з російським вторгненням. Така ситуація виникла через позицію деяких членів Республіканської партії, які постійно відмовляються виносити на голосування і затверджувати документ.

У зв'язку з провалом голосування за проєкт, поданий Джо Байденом на 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю, Україні й Тайваню, протягом перших чисел лютого поточного року був представлений новий проєкт закону про надання допомоги трьом країнам на 96 млрд доларів, проте у ньому не передбачався комплекс дій для захисту південного кордону США з Мексикою. Документ передбачав 60 мільярдів доларів для України.

Нагадаємо, що попри затвердження Сенатом цього документу 13 лютого, спікер Палати представників Майк Джонсон не виносить законопроєкт на голосування нижньої палати Конгресу.

Водночас Джонсон 19 березня повідомив, що у Палаті представників погодяться на розблокування законопроєкту про допомогу Україні, проте нова версія документа значною мірою буде відрізнятися від пакета на 95 мільярдів доларів від Сенату.