Вистачило 60 хв для знищення: в районі Бахмута бронеколона росіян пішла на прорив (відео)

В колоні перебувало 6 одиниць бронетехніки, а саме — танки та БМП. Українські захисники застосували проти окупантів протитанкову зброю та ударні дрони.

Російську колону з піхотою гарнізон міста Сіверськ знищив за 60 хвилин. Відео управління боєм зі штабу Батальйону К-2 опублікували у Telegram підрозділу.

Атака росіян почалась близько 14:00, в колоні перебувало 6 одиниць бронетехніки, танки та БМП. Вони рушили ґрунтовою дорогою.

Перший танк підірвався на міні. Згодом українські захисники застосували протитанкову зброю та ударні дрони.

Бійці 1-го механізованого батальйону ліквідував залишки піхоти скидами з БПЛА та у стрілецькому бою. Завдяки спільним зусиллям двох механізованих батальйонів 54 ОМБр штурм був відбитий. Повернутися на свої позиції вдалось лише одному танку, який був пошкоджений при відході FPV-дроном 118-ої бригади тероборони.

Батальйон К-2 нагадав, наскільки важливими є мінні поля. Ефективність їхнього застосування та протитанкових засобів дала позитивний результат.

Бої на Донеччині – дані Генштабу ЗСУ

В районі Бахмута, як йдеться у звіті Генерального штабу від 20 березня, українські воїни відбили 7 атак противника. Це відбулося в районах населених пунктів Предтечине, Кліщіївка, Біла Гора Донецької області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 14 атак російських військ. Бої тривали в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Спірне та Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших підрозділів.

Підрозділи Сил оборони України на Авдіївському напрямку відбили 13 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Орлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Красногорівки, Новомихайлівки, Водяного, Урожайного, де ворог, за підтримки авіації, 29 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Нагадаємо, 13 березня офіцер ЗСУ розповів, що позиції під Бахмутом переходять "з рук в руки". Українські війська перебувають в активній обороні.