"Була б дуже крута ідея": нардеп пояснив, чому Захід потрібно залучати до бойових дій в Україні

Залучення західних експертів на полі бою дозволило б Силам оборони підвищити ефективність використання західної техніки, вважає Роман Костенко.

Народний депутат із фракції "Голос", секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко вважає, що західні військові дуже потрібні для навчання українських захисників на території України. Про це він сказав в інтерв'ю виданню The Telegtaph.

"Це була б дуже крута ідея насправді. Ми використовуємо озброєння країн НАТО і треба пройти навчання за кордоном. Але під час користування озброєнням часто виникають питання і доводиться довчатися тут на місці. Моєму підрозділу на полігоні допомагали західні військові волонтери. Я, як військовий розумію, наскільки потрібне професійне наставництво, що дозволить підвищити ефективність зброї, яка використовується. Нам дали збою, але ми не знали, як нею користуватися", — сказав Костенко.

Він додав, що зараз в Україні є програма тренувань за кордоном, але значно полегшує ситуацію, коли Сили оборони мають професіоналів на полі бою, які тут допомагають. Це дозволяє підвищити відсоток ефективної роботи.

"Це дало б нам можливість використовувати менше техніки, але використовувати її більш результативно", — сказав Костенко.

Нагадаємо, що за словами командувача сухопутними військами генерала П'єра Шилля, Франція може залучити дивізію з 20 000 військовослужбовців протягом 30 днів і виконувати завдання в межах коаліції.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні виступила проти відправлення військ країн Заходу до України. На її думку, це може призвести до ескалації конфлікту.