Франція може командувати 60-тисячним військом в Україні, — генерал

За словами командувача сухопутними військами генерала П'єра Шилля, Франція може залучити дивізію з 20 000 військовослужбовців протягом 30 днів і виконувати завдання в рамках коаліції.

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Французькі війська готові до "найважчих зіткнень", заявив командувач сухопутних військ країни генерал П'єр Шилль, коментуючи повідомлення про те, що президент Еммануель Макрон обговорює офіційне розміщення військових сил в Україні. Про це пише Newsweek.

Макрон виступає ініціатором пропозиції кількох країн НАТО про відправлення військ в Україну для навчання і консультування військових, але не в якості бойових військ. Країни Балтії та Польща підтримали ідею Парижа, хоча великі країни НАТО — серед них США і Німеччина — проти.

За словами Шилля, Франція може залучити дивізію з 20 000 військовослужбовців протягом 30 днів і виконувати завдання у складі союзної коаліції. За його словами, Париж зможе командувати силами близько 60 тисяч військових із французьких та інших союзних військ. Чисельність армії Франції становить 121 тисячу солдатів із 24 тисячами резервістів.

"Хочете миру, готуйтеся до війни", — процитував генерал крилатий латинізм, додавши, що "джерела кризи множаться і пов'язані з ризиком розростися".

При цьому він не згадав конкретно про вторгнення в Україну.

Пропозиція відправити війська НАТО в Україну

Офіційно про плани розміщення в Україні контингенту НАТО поки що не оголошували, але в лютому канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що деякі французькі та британські військовослужбовці допомагають українським військам із цілеспрямованим наведенням ракет Storm Shadow/SCALP.

Вперше пропозицію про відправлення військ НАТО в Україну було озвучено в лютому. Президент Франції, разом з тим, уточнив, що з цього питання поки що немає консенсусу, але "ніщо не виключено".

США і Німеччина відмовилися від таких кроків, а президент США Джо Байден, за словами представника Ради нацбезпеки США Джона Кірбі, "дав ясно зрозуміти, що війська США не перекинуть".

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін пригрозив Україні ударами по цивільних об'єктах у відповідь на обстріли російської території.

Також повідомлялося, що в російському МЗС відреагували на пропозицію Борреля про використання активів Центробанку РФ.