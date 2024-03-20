Люди чіплялися за кондиціонери: внаслідок удару по Харкову загинули 5 осіб (фото, відео)

ЗС РФ поцілили по цивільному об’єкту, який розташований в промисловій зоні міста. Кількість постраждалих становить 8. Також відомо про п’ятьох загиблих.

Російські окупанти 20 березня близько 13 години завдали ракетного удару по Харкову. Будівлю, куди влучив боєприпас, охопив вогонь, а під завалами опинилися люди. Фокус зібрав все, що відомо про ракетний удар по Харкову на цей час.

Так, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов о 13:14 повідомив, що російські окупанти вкотре вдарили по одному з районів міста.

"Під завалами можуть бути люди. На місці працюють всі профільні служби. Наразі будівлю охоплено полумʼям і затягнуто димом. Деталі та обставини обстрілу з'ясовуються. Інформація оновлюється", — проінформував він.

Також голова ОВА попередив про можливість повторних ударів і закликав містян перебувати в укриттях до відбою.

Керівник Сил оборони міста-героя Харкова Сергій "Марсель" Мельник уточнив, що російська ракета влучила в будівлю в Холодногірському районі міста.

"Терористи вчергове доводять всьому світу, що путінська армія воює з цивільним населенням", — підкреслив він.

5 загиблих і 8 поранених

Згодом стало відомо, що внаслідок сьогоднішнього ракетного обстрілу одного з районів Харкова до медзакладів госпіталізували 5 чоловіків із пораненнями різного ступеня важкості.

"Чоловік 47 років у легкому стані. 65-, 37- та 46-річні чоловіки зазнали травм середньої важкості. Ще один 46-річний чоловік — у важкому стані", — повідомив Синєгубов.Пізніше дані про загиблих та постраждалих оновилися. За оновленою інформацією, кількість постраждалих збільшилася до 8 осіб. Шістьох людей госпіталізували, один – відмовився від госпіталізації.

Також стало відомо про 5 загиблих.

Чоловік врятувався, схопившись за кондиціонер

Державна служба надзвичайної ситуації розповіла про порятунок чоловіка, який врятувався від смерті, тримаючись за кондиціонер на одному з поверхів охопленої вогнем будівлі. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Так, коли рятувальники прибули на місце прильоту, то побачили величезний стовп вогню і диму, і що на кондиціонері будівлі ледь тримався чоловік, рятуючись від смерті. Людина була на висоті близько 18 метрів.

"Діяти треба було миттєво. Сергій Богатир, командир відділення 1-ї частини швидко оцінив ситуацію та прийняв рішення поставити висувну трьохколінну пожежну драбину і за допомогою ще однієї штурмової драбини комбінованим способом врятував чоловіка з висоти", — йдеться в повідомленні ДСНС.

Чим вдарили ЗС РФ по Харкову

Для удару по Харкову 20 березня російська армія використала ракету Х-35. Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко у фейсбуці.

"За даними вибухотехніків ГУ НП в області сьогодні варвари застосували по мирних мешканцях Харкова протикарабельну ракету Х35", — написав він.

Нагадаємо, 20 березня ЗС РФ обстріляли цивільні машини в Херсонській області. За даними ОВА, загинули двоє осіб.