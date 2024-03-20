Немає ані серед загиблих, ані серед поранених: в Харкові після ракетного удару РФ зникли 5 людей
Особи зниклих встановлені. Пошуково-рятувальна операція триває.
В Харкові продовжують розбирати завали після ракетного удару ЗС РФ по будівлі в Холодногірському районі міста. На цей час не можуть знайти п'ятьох людей. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
"На додачу до пʼяти загиблих маємо ще стільки ж тих, хто зник без весті. Їхні особи встановлені, але самі вони не перебувають ані серед поранених, ані серед загиблих", — зазначив міський голова.
Він додав, що на цей час зросла кількість поранених — їх зараз вже девʼятеро.
"Пожежу майже ліквідовано, є тільки тління у постраждалій будівлі. Пошуково-рятувальна операція триває", — сказав Ігор Терехов.
Ракетний удар по Харкову 20 березня
20 березня ЗС РФ поцілили по цивільному об’єкту у Харкові, який розташований в промисловій зоні міста. Відомо про п’ятьох загиблих.
Ворог вдарив по Холодногірському району, пошкодивши житловий будинок і виробничий цех. Виникла "дуже велика пожежа".
Для удару по Харкову 20 березня російська армія використала ракету Х-35.