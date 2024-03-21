"Час відплати": експерт розповів, чому Україна має зосередити удари по Криму

За словами ексспікера Генштабу Владислава Селезньова, захоплений півострів для росіян є "валізою без ручки", а незаконний міст — "Ахіллесовою п'ятою". Цього року противник має остаточно усвідомити, що він на чужій території.

Союзники України з Великої Британії порадили керівництву зосередити свої зусилля на тому, щоб бити по тимчасово окупованому Кримському півострову і Чорноморському флоту. У коментарі "24 каналу" ексспікер Генштабу і військовий експерт Владислав Селезньов висловився з цього приводу.

За його словами, тема незаконно захопленого українського півострова є болючою темою для противника. У зв'язку з цим британці радять Києву системно і методично руйнувати різні об'єкти і логістику ЗС РФ у Криму. Це може бути ключем до успіху України цього року.

Під вогневим контролем, каже Владислав Селезньов, необхідно тримати весь півострів і знищувати російські системи ППО, кораблі, підводні човни та іншу ворожу важливу інфраструктуру. Ця територія для росіян як "валіза без ручки", а "Ахіллесовою п'ятою" є Кримський міст, за допомогою якого здійснюються військові перевезення.

"Це час відплати, і ворог повинен відчувати, що він перебуває на окупованій території, і йому час звідти забиратися. Тільки таке рішення дасть йому змогу зберегти своє жалюгідне життя. Інших варіантів немає. Щойно станеться фатальне руйнування цієї споруди (мосту, — ред.), ворог відчуватиме критичну нестачу всього, що йому потрібно для забезпечення окупаційного контингенту російської армії в Криму і Севастополі", — вважає військовий експерт.

До слова, противник докладає чимало зусиль для того, щоб міст через Керченську затоку функціонував повноцінно і йому нічого не загрожувало. За ним стежать із повітря, води, з-під води, з суші, однак, найімовірніше, це в результаті йому не допоможе. В українських спецслужбах неодноразово заявляли, що 2024 року долю споруди буде вирішено остаточно.

"Саме тому окупанти в авральному темпі намагаються побудувати залізничні колії вздовж північного узбережжя Азовського моря та реалізувати інші завдання, спрямовані на сталу та безперебійну логістику своїх підрозділів, які перебувають на території тимчасово окупованого Кримського півострова", — підсумував Владислав Селезньов.

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Нагадаємо, 18 березня у США розповіли, чи є в України зброя для знищення Кримського мосту. Українські військові отримають снаряди 150-го калібру і зможуть задіяти літаки F-16 у війні вже цього року, сподівається сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем.