РФ будує залізницю до Криму: чому вона не стане альтернативою Керченському мосту

Залізниця з території РФ через Маріуполь, Бердянськ та вздовж узбережжя Азовського моря до Криму може стати лише логістичним забезпеченням російських військ на сході й півдні України, розповіли експерти Defense Express.

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Росіяни почали будівництво залізничної магістралі з Ростова-на-Дону (Російська Федерація) до тимчасово окупованого Криму через Маріуполь і Бердянськ, яка нібито стане "альтернативою" Кримському мосту. Експерти Defense Express пояснили, чому це не так, а міст продовжить бути для ЗСУ ціллю №1.

Експерти зауважили, що ворог почав зводити магістраль через "власну логістичну слабкість". Окупанти намагаються "вивести" своє залізничне сполучення на тимчасово окупованому Донбасі подалі від зони ураження української артилерії.

"Окупанти вдовж узбережжя Азовського моря будують малопотужну залізничну магістраль під тепловозною тягою, де навіть поки що нема елементів системи сигналізації СЦБ", — йдеться у повідомленні.

У Defense Express наголосили, що ця залізниця може бути лише логістичним забезпеченням військ РФ на сході і півдні України. В результаті Кримський міст залишатиметься важливим для Москви як транспортна артерія, яка сполучає материк і півострів, та як транспортна артерія, що "живить воєнну машину" ворога в Криму.

"Відтак, незалежно від поточних логістичних планів ворога, "Кримський міст" все одно лишатиметься для України ціллю №1", — додали експерти.

РФ розпочала будівництво залізничної магістралі до Криму: що відомо

Росіяни зауважили, що нібито побудували перші 60 кілометрів залізниці, по якій вже ходять вантажні поїзди. Зокрема, роботи нібито повинні бути завершені до кінця 2024 року. За словами президента РФ Володимира Путіна, побудова магістралі стане "альтернативою" Кримському мосту.

Схема нової залізниці РФ Фото: Центр журналістських розслідувань

За словами аналітиків, зеленим позначено вже наявні залізниці, фіолетовим — маршрути, які можуть прокладатися.

Нагадаємо, 9 жовтня 2023 року тодішній мер Мелітополя Запорізької області Іван Федоров розповів про плани ворога побудувати нову гілку залізниці до тимчасово окупованого Криму. Зокрема, її планували розмістити "в глибокому тилу".

У листопаді 2023 року радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що РФ будувала нову залізничну гілку, що зʼєднає Маріуполь, Волноваху і Донецьк.