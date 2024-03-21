Відповідь РФ на "формулу миру": у США відреагували на ранковий обстріл Києва (фото)

Надзвичайний і повноважний посол США в Україні Бріджит Брінк подякувала силам ППО України за мужній опір атаці окупантів.

У ніч на четвер, 21 березня, російські війська атакували Київ. Надзвичайний і повноважний посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на удар окупантів по столиці. Про це вона написала у своєму Twitter.

Вона зазначила, що обстріл стався одразу після зустрічі радників з питань безпеки в Києві.

"Відповідь Росії на вчорашню зустріч у Києві радників з питань безпеки з країн усього світу для обговорення формули миру Володимира Зеленського? Гіперзвукова ракета Кинджал по Києву о 5:00 ранку, поранення дістали 10 мирних жителів (13 осіб, за новими даними — Ред.), серед них дитина. Дякую мужнім захисникам від ППО України", — написала Бринк.

Що відомо про удар по Києву

Російські окупанти в четвер, 21 березня, застосували щонайменше 30 ракет по Києву. Унаслідок атаки постраждали три райони, повідомляють про 13 постраждалих.

Варто зазначити, що повітряна тривога в Києві, де і відбувалися основні події, тривала майже 3 години. Постраждали від терору ЗС РФ три столичні райони: Шевченківський, Святошинський і Подільський.

У КМВА розповіли, що в Шевченківському районі зафіксували пошкодження багатоповерхового житлового будинку із загорянням квартири. Крім того, вибуховою хвилею було вибито вікна. Також повідомили про загоряння трьох автомобілів. Пожежу було ліквідовано. А в Подільському районі зафіксували падіння уламків на територію нежитлової забудови. Крім того, були й повідомлення про падіння уламків на дах житлового будинку, однак ця інформація не підтвердилася.

За уточненими даними начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, станом на 09:00 відомо, що поранення дістали 13 осіб. У Святошинському районі — 6 осіб, а в Шевченківському — 7.

Він додав, що госпіталізувати довелося чотирьох осіб. Обійшлося без загиблих.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко поділився деталями атаки росіян по Києву 21 березня і розповів, що внаслідок постраждали місцеві жителі, а рятувальники продовжують боротися з наслідками ворожого терору.