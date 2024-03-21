Масований обстріл Києва: частина ракети впала біля під'їзду багатоповерхівки (фото, відео)

За даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, до ліквідації наслідків ворожої атаки було залучено понад 170 рятувальників. Кількість постраждалих збільшилася до 12 осіб, але обійшлося без жертв.

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Уранці 21 березня російські окупанти масовано атакували Київ ракетним озброєнням. У результаті постраждали місцеві жителі, а рятувальники продовжують боротися з наслідками ворожого терору. Деталями у своєму Telegram-каналі поділився міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, понад 170 рятувальників розпочали свій день із того, що приступили до розбору наслідків атаки ЗС РФ. Різні пошкодження зафіксовано одразу в трьох районах столиці.

Подільський район. Як пише Ігор Клименко, після ракетного обстрілу в цій частині міста є значні пошкодження. Зафіксовано загоряння у двоповерховій будівлі, а також пожежа охопила трансформаторну підстанцію та складські приміщення.

У Києві частина ракети впала біля одного з під'їздів Фото: ДСНС У Києві частина ракети впала біля одного з під'їздів Фото: ДСНС

Шевченківський район. В одній із квартир 6-поверхового житлового будинку також почалася пожежа, і рятувальникам вдалося евакуювати 15 місцевих жителів.

"За іншими адресами пошкоджено вікна багатоквартирного будинку та знищено вогнем кілька автомобілів. Виявлено частину ракети, залучено піротехнічні розрахунки", — йдеться в повідомленні.

На опублікованій світлині можна побачити, що частина однієї з ракет справді лежить поруч із під'їздом житлового будинку. Обійшлося без додаткових наслідків.

У Києві частина ракети впала біля одного з під'їздів Фото: ДСНС

У Святошинському районі пошкоджено скління вікон у двох дев'ятиповерхових будинках і будівлю навчального закладу.

Евакуювати вдалося 79 осіб, а на місцях продовжують працювати рятувальники, співробітники правоохоронних органів і психологи, продовжив міністр внутрішніх справ.

У Київській міській військовій адміністрації заявили, що кількість постраждалих станом на 08:25 збільшилася до 12 осіб, а ось інформації стосовно загиблих немає.

Також з'явилися перші фотографії з наслідками ворожого терору по столиці.

Нагадаємо, вранці 21 березня ЗС РФ атакували територію України ракетами. За даними мера Києва Віталія Кличка, уламки ракет впали у Святошинському, Шевченківському, та Подільському районах столиці, спровокувавши кілька пожеж.

У Повітряних силах пізніше розповіли, що вдалося знищити всі ракети в небі, які ЗС РФ використовували для атаки по українській території. Противник запустив дві балістичні/аеробалістичні ракети і 29 крилатих Х-101/Х-555. Командування не виключає, що для ударів по Києву росіяни могли використовувати "Іскандер-М", північнокорейські KN-23 або "Кинджали".