Массированный обстрел Киева: часть ракеты упала возле подъезда многоэтажки (фото, видео)

По данным министра внутренних дел Игоря Клименко, к ликвидации последствий вражеской атаки были привлечены более 170 спасателей. Количество пострадавших увеличилось до 12 человек, но обошлось без жертв.

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Утром 21 марта российские оккупанты массировано атаковали Киев ракетным вооружением. В результате пострадали местные жители, а спасатели продолжают бороться с последствиями вражеского террора. Деталями в своем Telegram-канале поделился министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, более 170 спасателей начали свой день с того, что приступили к разбору последствий атаки ВС РФ. Различные повреждения зафиксированы сразу в трех районах столицы.

Подольский район. Как пишет Игорь Клименко, после ракетного обстрела в этой части города есть значительные повреждения. Зафиксировано возгорание в двухэтажном здании, а также пожар охватил трансформаторную подстанцию и складские помещения.

В Киеве часть ракеты упала возле одного из подъездов Фото: ГСЧС В Киеве часть ракеты упала возле одного из подъездов Фото: ГСЧС

Шевченковский район. В одной из квартир 6-этажного жилого дома также начался пожар и спасателям удалось эвакуировать 15 местных жителей.

"По другим адресам повреждены окна многоквартирного дома и уничтожены огнем несколько автомобилей. Обнаружена часть ракеты, привлечены пиротехнические расчеты", — говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии можно увидеть, что часть одной из ракет действительно лежит рядом с подъездом жилого дома. Обошлось без дополнительных последствий.

В Киеве часть ракеты упала возле одного из подъездов Фото: ГСЧС

В Святошинском районе повреждено остекление окон в двух девятиэтажных домах и здание учебного заведения.

Эвакуировать удалось 79 человек, а на местах продолжают работать спасатели, сотрудники правоохранительных органов и психологи, продолжил министр внутренних дел.

В Киевской городской военной администрации заявили, что количество пострадавших по состоянию на 08:25 увеличилось до 12 человек, а вот информации касаемо погибших нет.

Также появились первые фотографии с последствиями вражеского террора по столице.

Напомним, утром 21 марта ВС РФ атаковали территорию Украины ракетами. По данным мэра Киева Виталия Кличко, обломки ракет упали в Святошинском, Шевченковском, и Подольском районах столицы, спровоцировав насколько пожаров.

В Воздушных силах позже рассказали, что удалось уничтожить все ракеты в небе, которые ВС РФ использовали для атаки по украинской территории. Противник запустил две баллистические/аэробаллистические ракеты и 29 крылатых Х-101/Х-555. Командование не исключает, что для ударов по Киеву россияне могли использовать "Искандер-М", северокорейские KN-23 или "Кинжалы".