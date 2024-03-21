Утренний обстрел Киева: Братчук рассказал, куда целились ВС РФ и почему выдержали долгую паузу

Представитель Одесской ОВА предположил, что россияне готовились к массированному обстрелу Киева в течение нескольких недель. По словам Братчука, в атаке на украинскую столицу присутствуют политический и психологический аспекты.

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Пауза, которую Вооруженные силы Российской Федерации выдержали перед массированным обстрелом Киева 21 марта, может быть связана с ограниченными техническими возможностями оккупантов. Об этом сказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг", председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире телемарафона.

"В первую очередь хочется поблагодарить, конечно, силы и средства противовоздушной обороны. Насколько я понимаю, столица отбилась максимально эффективно", — сказал Братчук о ночном обстреле.

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На вопрос журналистов о том, почему россияне выдержали такую долгую паузу, спикер ответил, что это, вероятно, связано с технологическими процессами, которые возникают в процессе хранения самолетов, а также в результате атак на российские аэродромы.Он отметил, что ракетоносцы Ту-95 могут нести восемь крылатых ракет, однако это "далеко не всегда это происходит".

Братчук подчеркнул, что пауза между массированными атаками показывает, что стратегическая работа по уничтожению военных объектов РФ дала "существенный результат" и поэтому "не все сейчас может подниматься в воздух".

Кроме того, спикер считает, что в ночной атаке на Киев присутствует психологический аспект.

"Я думаю, что таким образом отреагировали и на визит (в Киев — ред.) высокопоставленного лица США, и собственно, бесятся с того, что на России зарождается освободительное добровольческое движение, именно из россиян, которые пытаются побороть режим Путина", — сказал он.

На вопрос о том, куда именно россияне пытались ударить, Братчук ответил, что когда происходят массированные атаки на столицу, то в этом также есть политический аспект. По его словам, таким образом оккупанты пытаются "ответить" на те проблемы, которые сегодня есть внутри их страны и на поле боя.

"Что касается других регионов, то, конечно, это попытки прежде всего бить по жилых кварталах", — добавил он.

Напомним, утром 21 марта ВС РФ атаковали территорию Украины ракетами. По данным мэра Киева Виталия Кличко, обломки ракет упали в Святошинском, Шевченковском, и Подольском районах столицы, спровоцировав насколько пожаров.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на 6:23 известно о десяти пострадавших. Двух из них госпитализировали. Остальным медики оказали помощь на месте.