Ранковий обстріл Києва: Братчук розповів, куди цілилися ЗС РФ і чому витримали довгу паузу

Представник Одеської ОВА припустив, що росіяни готувалися до масованого обстрілу Києва протягом кількох тижнів. За словами Братчука, в атаці на українську столицю присутні політичний і психологічний аспекти.

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Пауза, яку Збройні сили Російської Федерації витримали перед масованим обстрілом Києва 21 березня, може бути пов'язана з обмеженими технічними можливостями окупантів. Про це сказав речник Української добровольчої армії "Південь", голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук в ефірі телемарафону.

"Насамперед хочеться подякувати, звичайно, силам і засобам протиповітряної оборони. Наскільки я розумію, столиця відбилася максимально ефективно", — сказав Братчук про нічний обстріл.

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На запитання журналістів про те, чому росіяни витримали таку довгу паузу, речник відповів, що це, ймовірно, пов'язано з технологічними процесами, які виникають у процесі зберігання літаків, а також унаслідок атак на російські аеродроми. Він зазначив, що ракетоносці Ту-95 можуть нести вісім крилатих ракет, однак це "далеко не завжди це відбувається".

Братчук наголосив, що пауза між масованими атаками показує, що стратегічна робота зі знищення військових об'єктів РФ дала "істотний результат" і тому "не все зараз може підніматися в повітря".

Крім того, спікер вважає, що в нічній атаці на Київ присутній психологічний аспект.

"Я думаю, що таким чином відреагували і на візит (до Києва — ред.) високопосадовця США, і, власне, скаженіють з того, що на Росії зароджується визвольний добровольчий рух, саме з росіян, які намагаються побороти режим Путіна", — сказав він.

На запитання про те, куди саме росіяни намагалися вдарити, Братчук відповів, що коли відбуваються масовані атаки на столицю, то в цьому також є політичний аспект. За його словами, таким чином окупанти намагаються "відповісти" на ті проблеми, які сьогодні є всередині їхньої країни та на полі бою.

"Що стосується інших регіонів, то звісно це спроби, перш за все, бити по житлових кварталах", — додав він.

Нагадаємо, вранці 21 березня ЗС РФ атакували територію України ракетами. За даними мера Києва Віталія Кличка, уламки ракет впали у Святошинському, Шевченківському, та Подільському районах столиці, спровокувавши кілька пожеж.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що станом на 6:23 відомо про десятьох постраждалих. Двох із них госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці.