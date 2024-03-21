Тисячі дітей: близько 25 000 киян ховалися в метро під час ударів ЗС РФ (фото)

За даними столичної адміністрації, для зручності українців на станціях підземки доступні лавочки, матраци та розкладні стільчики. Людей закликали не нехтувати своєю безпекою.

Російські окупанти вранці 21 березня атакували Київ ракетами. Унаслідок цього місцеві жителі були змушені ховатися від обстрілів в укриттях, зокрема й у метро. У Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації (КМДА) поділилися деталями.

Зазначається, що свій день у столичній підземці розпочали майже 25 тисяч громадян, які вирішили подбати про свою безпеку в момент загрози. Близько 3 тисяч із них — діти.

У київському метро під час обстрілу ховалися десятки тисяч людей Фото: Telegram У київському метро під час обстрілу ховалися десятки тисяч людей Фото: Telegram

"Сьогодні на станціях метро під час масованої ракетної атаки на столицю ховалися майже 25 тисяч осіб, з яких близько 3 000 — діти. Наголошую, що під час повітряної тривоги на вхід відкриті абсолютно всі вестибюлі підземних станцій",- заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Окремо в столичній адміністрації додали, що на станціях для зручності містян доступні розкладні стільчики, модульні лавки та матраци. Для того, щоб отримати їх, необхідно попросити про це черговий персонал. Людей закликали не нехтувати своєю безпекою.

У київському метро під час обстрілу ховалися десятки тисяч людей Фото: Telegram У київському метро під час обстрілу ховалися десятки тисяч людей Фото: Telegram

При цьому без постраждалих під час масованого обстрілу не обійшлося. Станом на 09:00, як розповів начальник Київської міської військової адміністрації, різні поранення дістали 13 осіб.

"6 осіб у Святошинському районі та 7 у Шевченківському. Госпіталізовано 4 особи. Без загиблих", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 березня ЗС РФ запустили 31 ракету по Києву, які в результаті все вдалося перехопити українській протиповітряній обороні, про що повідомили в Повітряних силах. В Офісі Генерального прокурора повідомили, що за фактом атаки росіян розпочато досудове розслідування.