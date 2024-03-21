"Не нехтуйте власним життям": Верещук закликає евакуюваних громадян не повертатися додому

За її словами, держава всіляко готова допомагати евакуйованим громадянам, тому наразі не треба їхати до прифронтових регіонів.

Громадянам України, які були змушені евакуюватися, не варто повертатися до своїх домівок, доки ситуація там залишається небезпечною. З відповідним закликом в ефірі "Суспільного" до мешканців прифронтових територій звернулася віцепрем’єрміністр Ірина Верещук, інформує Telegram-канал Мінінтеграції.

За словами чиновниці, перш за все її слова адресовані до жителів Донецької області.

Представниця Кабміну наголосила, що евакуаційний поїзд з Покровська з 23 березня змінить місце свого прибуття. До цього він прямував у напрямку Житомирської області, але відтепер естафета переходить до Рівненщини та Волині. Ірина Верещук запевнила, що всі евакуйовані отримають допомогу з виплатами, розселенням та будуть мати все необхідне для подальшого проживання.

Окремо Верещук звернулася із застереженням до тих, хто евакуюється, не повертатися завчасно до своїх домівок, тому що в першу чергу мова йде про нехтування власною безпекою.

"Дуже прошу людей, які виїхали в евакуацію, не поспішати повертатися до своїх домівок, доки там зберігається небезпека. Не варто нехтувати власним життям і здоров’ям та своїх близьких. А також мати змогу продовжувати отримувати всі передбачені державою виплати", – підкреслила віцепмрем'єрка.

Нагадаємо, що 16 березня стало відомо про плани оголосити обов'язкову евакуацію дітей із Сумської області. За словами начальника Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха, мова йде про Великописарівську громаду та ще дві громади у Шосткинському районі, які постійно обстрілює РФ.

До того ж 19 березня про масштабну евакуацію у зв'язку з обстрілами було оголошено у Бєлгородській області. Місцева влада пропонувала перевезти дітей з Бєлгорода.