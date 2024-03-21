Росіяни в Луганській області змушують українців отримувати паспорти РФ новими методами, — ОВА

За даними голови Луганської обласної військової адміністрації Артема Лисогора, без російського паспорта українцям обмежують доступ до комунальних послуг.

Загарбники продовжують примусову видачу паспортів українцям на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, у Луганській області противник застосовує нові підходи для того, щоб змусити людей отримувати російські паспорти. Про це в Telegram повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

За його словами, без паспорта РФ жителям окупованих територій немає доступу до комунальних послуг.

Згідно з його заявою, російські представники ввели заборону для співробітників комунальних служб у Луганську на проведення перевірки лічильників води без пред'явлення власником будинку російського посвідчення особи, страхового номера індивідуального особового рахунку та реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Очільник ОВА також зазначив, що мешканці маленьких населених пунктів тимчасово окупованої Луганської області неодноразово висловлювали незадоволення через відсутність або нерегулярність громадського транспорту між селами та районними центрами. Наприклад, у Лутугиному, населеному пункті, автобуси прямують з навколишніх населених пунктів лише один раз на тиждень.

При цьому в більші міста потрапити швидко і за доступну ціну неможливо. Лисогор підкреслив, що російські окупанти не звертають уваги на проблеми місцевих жителів.

Нагадаємо, що пенсіонерам, які проживають на окупованих територіях, пропонується одноразова виплата в розмірі 5 тисяч російських рублів з боку окупаційної влади. Ці кошти видаються під виглядом "гуманітарної допомоги", однак отримання цієї допомоги передбачає підписання виборчого бюлетеня.

Раніше повідомлялося, що росіяни змушують випускників в окупації отримувати паспорт РФ, інакше погрожують не видати атестат. Росіяни проводять примусову паспортизацію, щоб уникнути проблем через невдоволення Москви темпами видачі російського громадянства на захоплених територіях.