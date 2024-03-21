"Це необхідно": Шольц зрештою погодиться на передачу Taurus Україні, — Бундестаг

За словами лідера парламентської фракції ХДС/ХСС Німеччини Торстена Фрая, це озброєння якнайкраще відповідає потребам ЗСУ.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, імовірно, затвердить постачання крилатих ракет Taurus Україні після проведення довгих переговорів. Про це заявив лідер парламентської фракції ХДС/ХСС Німеччини Торстен Фрай, передає видання NTV.

"Я, звичайно, цілком можу собі це уявити. Тому що мені здається безперечним, що Taurus — це крилата ракета, яка найкращим чином відповідає потребам України", — заявив він.

Він вказав, що Україна націлена на удар по російських лініях постачання, для того, щоб "пом'якшити тиск з боку російських атак на своїй території".

"Це тим більше необхідно, що українцям доводиться обходитися малою дещицею боєприпасів, які є в розпорядженні росіян. Тому я цілком можу уявити, що федеральний канцлер теж дійде до того, що в якийсь момент зробить це", — підкреслив Фрай.

Нагадаємо, 14 березня німецький Бундестаг не підтримав надання Україні далекобійних ракет Taurus.

19 березня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус застеріг від можливої шкоди, яку може завдати дискусія про постачання ракет Taurus. За його словами "ця дискусія вже кілька місяців доводиться до крайності". Він вважає, що підтримка України в інших галузях є більш важливою.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Європарламенті депутати ФРН голосували за Taurus для України, а в Бундестазі — проти. На думку голови депутатської групи ХДС/ХСС Даніеля Каспари, голосування в Страсбурзі показує, наскільки "ізольованим" є уряд канцлера Німеччини Олафа Шольца в Берліні "зі своєю лінією".