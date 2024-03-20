"Змусять відійти далі": в МЗС Польщі пояснили, як Taurus вплинуть на перебіг війни в Україні

За даними міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, після передачі далекобійних крилатих ракет Україні росіянам доведеться перемістити свої бази матеріально-технічного постачання далеко за лінію фронту.

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Надходження в Україну далекобійних ракет Taurus матиме суттєвий вплив на її здатність забезпечити власну безпеку. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає видання BR24.

Він висловив підтримку України в її зусиллях щодо отримання системи Taurus, одночасно звинувативши Німеччину в недостатній рішучості під час постачання нового озброєння в зону конфлікту.

"Постачання ракет Taurus із дальністю дії 500 кілометрів матиме значний вплив на здатність України захистити себе", — сказав Сікорський.

Він зауважив, що за рахунок крилатих ракет, вироблених іншими країнами, українці вже домоглися того, щоб росіяни перемістили свої бази матеріально-технічного забезпечення, такі як склади боєприпасів, значно за межі лінії фронту.

"А німецькі ракети змусять їх відійти ще далі", — наголосив міністр.

Нагадаємо, 14 березня німецький бундестаг не підтримав надання Україні далекобійних ракет Taurus.

19 березня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус застеріг від можливої шкоди, яку може завдати дискусія про постачання ракет Taurus. За його словами "ця дискусія вже кілька місяців доводиться до крайності". Він вважає, що підтримка України в інших галузях важливішою.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Європарламенті депутати ФРН голосували за Taurus для України, а в бундестазі — проти. На думку голови депутатської групи ХДС/ХСС Даніеля Каспари, голосування в Страсбурзі показує, наскільки "ізольованим" є уряд канцлера Німеччини Олафа Шольца в Берліні "зі своєю лінією".