"Заставят отойти дальше": в МИД Польши объяснили, как Taurus повлияют на ход войны в Украине

По данным министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, после передачи дальнобойных крылатых ракет Украине россиянам придется переместить свои базы материально-технического снабжения далеко за линию фронта.

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Поступление в Украину дальнобойных ракет Taurus окажет существенное воздействие на ее способность обеспечить собственную безопасность. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает издание BR24.

Он выразил поддержку Украины в ее усилиях по получению системы Taurus, одновременно обвинив Германию в недостаточной решительности при поставках нового вооружения в зону конфликта.

"Поставка ракет Taurus с дальностью действия 500 километров окажет значительное влияние на способность Украины защитить себя", — сказал Сикорский.

Он заметил, что за счет крылатых ракет, произведенных другими странами, украинцы уже добились того, чтобы россияне переместили свои базы материально-технического обеспечения, такие как склады боеприпасов, значительно за пределы линии фронта.

"А немецкие ракеты заставят их отойти еще дальше", — подчеркнул министр.

Напомним, 14 марта немецкий Бундестаг не поддержал предоставление Украине дальнобойных ракет Taurus.

19 марта министр обороны Германии Борис Писториус предостерег от возможного вреда, который может принести дискуссия о поставках ракет Taurus. По его словам "эта дискуссия уже несколько месяцев доводится до крайности". Он считает, что поддержка Украины в других областях является более важной.

Ранее СМИ сообщали, что в Европарламенте депутаты ФРГ голосовали за Taurus для Украины, а в Бундестаге — против. По мнению председателя депутатской группы ХДС/ХСС Даниэля Каспары, голосование в Страсбурге показывает, насколько "изолированным" является правительство канцлера Германии Олафа Шольца в Берлине "со своей линией".