Нові крилаті ракети: Німеччина купить у США JASSM-ER, які можуть замінити Taurus, — Bild

Далекобійні крилаті ракети JASSM-ER можуть знищувати цілі на відстані щонайменше 926 кілометрів. Їх Берлін купує для винищувача F-35.

Related video

У 2024 році Німеччина має намір замовити у Сполучених Штатів Америки крилаті ракети JASSM-ER, які можуть у довгостроковій перспективі замінити далекобійні ракети Taurus. Про це пише німецький таблоїд Bild.

За даними журналістів, Бундесвер (збройні сили Федеративної Республіки Німеччини) придбають 75 американських JASSM-ER. Офіційний контракт планують підписати восени.

Цей тип ракет будуть купують для винищувача F-35, які Берлін також замовив у Вашингтона.

За даними Bild, ціна пакета літаків з озброєння — 8 мільярдів євро.

"У довгостроковій перспективі закупівля крилатих ракет JASSM може замінити нинішні Taurus в арсеналі ВПС (Військово-повітряні сили Німеччини — ред.)", — повідомляє видання.

JASSM-ER були розроблені кількома роками пізніше, ніж Taurus. Утім, їх характеристики є "рівними з погляду навігації та точності прицілювання".

Що відомо про JASSM-ER

Ці американські далекобійні дозвукові крилаті ракети класу "повітря-поверхня" здатні уражати ціль на відстані понад 926 км. Однак фактична максимальна дальність польоту, яка також залежить від висоти і швидкості несучої системи, зберігається у таємниці.

Вага бойової частини – 450 кг. Наведення здійснюється по GPS, а на кінцевій траєкторії ракета використовує інфрачервону камеру для пошуку та захоплення цілі.

Joint Air-to-Surface Standoff Missiles with Extended Range (JASSM-ER) можуть запускатися не лише зі стратегічних бомбардувальників, а й з літаків тактичної авіації.

5 лютого 2024 року Управління з питань оборонної співпраці та безпеки Департаменту оборони США повідомило, що погодили можливий продаж цих крилатих ракет Нідерландам для озброєння винищувачів F-35A.

JASSM-ER США використали у 2018 році для знищення заводу з виробництва хімічної зброї, який належав режиму президента Сирії Башара Асада.

Наагадаємо, 14 березня німецький Бундестаг не підтримав надання Україні далекобійних ракет Taurus.

15 березня Financial Times писало, що українським військовим вкрай необхідні німецькі ракети. Ракети Taurus, які оснащені інтелектуальною системою боєголовок Mephisto, яка забезпечує максимальний збиток під час детонації. Британські Storm Shadow та французькі Scalp-EG цих систем не мають.

19 березня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус застеріг від можливої шкоди, яку може принести дискусія про постачання ракет Taurus. За його словами "ця дискусія вже кілька місяців доводиться до крайності". Він вважає, що підтримка України в інших галузях є більш важливою.