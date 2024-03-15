Найбажаніша зброя: у FT пояснили, чому ракета Taurus є необхідною для ЗСУ

За словами журналістів, цю зброю вирізняє інтелектуальна система боєголовок Mephisto, яка забезпечить максимальний збиток під час детонації.

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Збройні сили України отримали значні поставки потужних ракет великої дальності від Великої Британії, Франції та США. Однак українським військовим вкрай необхідні також системи Taurus, вироблені в Німеччині. Про це повідомляє видання Financial Times.

Ракети Taurus, як і британські Storm Shadow та французькі Scalp-EG, мають приблизно однакову довжину та вагу. Однак справжньою відмінністю німецької ракети є її інтелектуальна система боєголовок Mephisto.

Як зазначають у виданні, на відміну від звичайних боєголовок, які детонують у заданий момент часу, Mephisto здатний пробити кілька шарів матеріалу. Її інноваційний детонатор, який активує боєголовку, може бути запрограмований на спрацьовування в оптимальному місці, забезпечуючи максимальну шкоду таким об'єктам, як мости і бункери.

Ракета також містить турбовентиляторний двигун, який збільшує подачу повітря, забезпечуючи їй більшу дальність польоту порівняно з ракетами Storm Shadow/Scalp-EG, оснащеними турбореактивними двигунами.

Згідно з оцінками доктора наук з ракетних технологій з Університету Осло Фабіана Хоффмана, ракета Taurus може вражати цілі на відстані до 250 км далі, ніж її британські та французькі конкуренти. Крім того, завдяки стелс-технології та конструкції ракети, вона здатна летіти на висоті до 50 метрів, що дає їй змогу ухилятися від виявлення більшістю радарів.

За даними журналістів, Збройні сили Іспанії, Південної Кореї та Німеччини мають запаси ракет Taurus, проте жодна з них не використовувалася в бойових діях. Ракети Storm Shadow/Scalp-EG виробляються компанією MBDA у Великій Британії та Франції. Перше застосування цих крилатих ракет відбулося минулого року в Україні.

Велика Британія і Франція не розкривали точної кількості ракет, відправлених в Україну. Однак, за оцінками Гоффмана, до відправки ракет Storm Shadow до Києва Велика Британія мала запас у 850 одиниць. Водночас Франція перед поставкою в Україну налічувала до 460 ракет Scalp-EG, що перебували на озброєнні.

Наприкінці минулого року Сполучені Штати почали постачання Києву військової тактичної ракетної системи, відомої як ATACMS (Army Tactical Missile System), що включає в себе балістичні ракети. Ці ракети, розроблені компанією Lockheed Martin, можуть бути запущені з наземних пускових установок і мають максимальну дальність до 300 кілометрів. Однак поставлені до Києва ракети являють собою старіші моделі з дальністю польоту до 165 кілометрів.

"Будь-які ракети, відправлені в Україну, найімовірніше, надійдуть зі складу Бундесверу, що налічує близько 600 ракет Taurus, хоча, за словами Хоффманна, лише половина з них, ймовірно, боєздатна", — зазначає видання.

Нагадаємо, 1 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що утримується від постачань ракет Taurus в Україну, оскільки їхня дальність могла б дати змогу Києву "досягти конкретної мети де-небудь у Москві".

А глава Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок схвально відгукнулася на пропозицію свого колеги з Великої Британії Девіда Кемерона щодо передачі Україні далекобійних крилатих ракет Taurus через круговий обмін із Великою Британією.